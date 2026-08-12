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    Formula E’nin Türkiye’deki yayın haklarını Disney+ aldı

    Elektrikli Formula araçlarının yarıştığı Formula E organizsyonunun yayın haklarını Disney+ aldı. Türkiye'deki aboneler ek bir ücret ödemeden Formula E yarışlarını canlı olarak seyredebilecek.

    Formula E’nin Türkiye’deki yayın haklarını Disney+ aldı Tam Boyutta Gör
    Dijital içerik platformu Disney+, spor yayıncılığında atak yapmaya devam ediyor. Geçen ay S Sport ve S Sport 2 kanallarını platforma entegre eden platform şimdi de Formula E’nin Türkiye yayın haklarını satın aldığını duyurdu.

    Disney Plus’tan yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonundaki tüm Formula E yarışları Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede Disney+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Yalnızca yarışlar değil; antrenman turları, sıralama turları, yarış öncesi ve sonrası değerlendirme programlarını ve yarışların öne çıkan anları Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Formula E’nin 2026-2027 sezonu 18 Aralık 2026 tarihinde başlayacak.

    Yeni nesil araçlar çok daha hızlı

    Formula E’nin Türkiye’deki yayın haklarını Disney+ aldı Tam Boyutta Gör
    Yüzde 100 elektrikli formula yarışlarına ev sahipliği yapan Formula E’de yeni sezonda GEN 4 dönemine geçiliyor. Yeni dönemde Formula E tarihindeki en hızlı ve en güçlü elektrikli araçları piste çıkacak. GEN 4 araçları 815 beygir gücünün üzerine denk gelen 600 kW güç üretecek. Araçların 0-100 km/h hızlanması 1,8 saniyeye kadar inecek. Yeni dönemde Formula E araçları, Formula 1 araçlarından yüzde 30 daha hızlı olacak.

    La Liga ve Serie A maçları Disney+’ta

    Türkiye’de Disney Plus platformuna S Sport ve S Sport 2 kanalları eklendi. Aboneler ek bir ücret ödemeden bu kanalları seyredebiliyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP başta olmak üzere S Sport ekranlarında yayınlanan müsabakaları Disney Plus’tan izleyebilirsiniz.

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