Formula E’nin Türkiye’deki yayın haklarını Disney+ aldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Dijital içerik platformu Disney+, spor yayıncılığında atak yapmaya devam ediyor. Geçen ay S Sport ve S Sport 2 kanallarını platforma entegre eden platform şimdi de Formula E’nin Türkiye yayın haklarını satın aldığını duyurdu.

Disney Plus’tan yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonundaki tüm Formula E yarışları Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede Disney+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Yalnızca yarışlar değil; antrenman turları, sıralama turları, yarış öncesi ve sonrası değerlendirme programlarını ve yarışların öne çıkan anları Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Formula E’nin 2026-2027 sezonu 18 Aralık 2026 tarihinde başlayacak.

S Sport kanalları Disney Plus’a ekleniyor: Canlı maç dönemi başlı 2 hf. önce eklendi

Yeni nesil araçlar çok daha hızlı

Tam Boyutta Gör Yüzde 100 elektrikli formula yarışlarına ev sahipliği yapan Formula E’de yeni sezonda GEN 4 dönemine geçiliyor. Yeni dönemde Formula E tarihindeki en hızlı ve en güçlü elektrikli araçları piste çıkacak. GEN 4 araçları 815 beygir gücünün üzerine denk gelen 600 kW güç üretecek. Araçların 0-100 km/h hızlanması 1,8 saniyeye kadar inecek. Yeni dönemde Formula E araçları, Formula 1 araçlarından yüzde 30 daha hızlı olacak.

La Liga ve Serie A maçları Disney+’ta

Türkiye’de Disney Plus platformuna S Sport ve S Sport 2 kanalları eklendi. Aboneler ek bir ücret ödemeden bu kanalları seyredebiliyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP başta olmak üzere S Sport ekranlarında yayınlanan müsabakaları Disney Plus’tan izleyebilirsiniz.

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