Formula E’nin Türkiye’deki yayın haklarını Disney+ aldı

Disney Plus’tan yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonundaki tüm Formula E yarışları Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede Disney+ platformunda canlı olarak yayınlanacak. Yalnızca yarışlar değil; antrenman turları, sıralama turları, yarış öncesi ve sonrası değerlendirme programlarını ve yarışların öne çıkan anları Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Formula E’nin 2026-2027 sezonu 18 Aralık 2026 tarihinde başlayacak.
Yeni nesil araçlar çok daha hızlı
La Liga ve Serie A maçları Disney+’ta
Türkiye’de Disney Plus platformuna S Sport ve S Sport 2 kanalları eklendi. Aboneler ek bir ücret ödemeden bu kanalları seyredebiliyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, NBA, EuroLeague ve MotoGP başta olmak üzere S Sport ekranlarında yayınlanan müsabakaları Disney Plus’tan izleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: