Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı

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Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olmasına rağmen son dönemde etkileşim ve dolayısıyla gelirleri düşmeye başlayan Fortnite farklı kampanyalarla dikkat çekmeye çalışıyor. Bu hafta sonu tecrübe puanı etkinliği vardı.

Supercharged XP etkinliği nedir?

Bu gece sona erecek Supercharged XP etkinliğinde oyuna giren herkes normalin 4 katına kadar tecrübe puanı kazanabilecek. Daha önceki etkinliklerde oyunculara iki kata kadar tecrübe puanı veriliyordu.

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Oyuna katılıp etkileşim gösteren oyuncuların toplamda 320 bin puana kadar kazanabileceği belirtiliyor ancak çok uzun süre oynayanların 640 bin puan toplayabildiği ifade ediliyor. Oyuncular ekstra tecrübe puanı kazanarak yeni seviyelere daha hızlı bir şekilde erişebilecekler. Etkinlik boyunca oyun ekranının alt kısmında beliren Supercharged çubuğu kazanılan puanları gösteriyor.

Tecrübe puanı etkinliği Fortnitemares 2019 programının bileşenlerinden birisi olacak. Bu programda Storm King LTM boss’u ve küçük canavarları öldürme etkinliği de mevcut. Oyuncular bir araya gelerek bu canavarları öldürmeye ve düşen eşyaları toplamaya çalışıyor.

https://www.slashgear.com/fortnite-power-level-event-get-supercharged-xp-all-weekend-02598236/