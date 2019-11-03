Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı

    Gece yarısına kadar vaktiniz varsa Fortnite oyununda zaman geçirebilirsiniz. Geçirdiğiniz zaman karşılığında ise tecrübe puanlarınız dörde katlanarak artacak.
    2 hf.
    814
    1
    1
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarından birisi olmasına rağmen son dönemde etkileşim ve dolayısıyla gelirleri düşmeye başlayan Fortnite farklı kampanyalarla dikkat çekmeye çalışıyor. Bu hafta sonu tecrübe puanı etkinliği vardı.

    Supercharged XP etkinliği nedir?

    Bu gece sona erecek Supercharged XP etkinliğinde oyuna giren herkes normalin 4 katına kadar tecrübe puanı kazanabilecek. Daha önceki etkinliklerde oyunculara iki kata kadar tecrübe puanı veriliyordu.

    Ayrıca Bkz. "Moto Razr katlanabilir telefonu karşınızda"

    Oyuna katılıp etkileşim gösteren oyuncuların toplamda 320 bin puana kadar kazanabileceği belirtiliyor ancak çok uzun süre oynayanların 640 bin puan toplayabildiği ifade ediliyor. Oyuncular ekstra tecrübe puanı kazanarak yeni seviyelere daha hızlı bir şekilde erişebilecekler. Etkinlik boyunca oyun ekranının alt kısmında beliren Supercharged çubuğu kazanılan puanları gösteriyor.

    Tecrübe puanı etkinliği Fortnitemares 2019 programının bileşenlerinden birisi olacak. Bu programda Storm King LTM boss’u ve küçük canavarları öldürme etkinliği de mevcut. Oyuncular bir araya gelerek bu canavarları öldürmeye ve düşen eşyaları toplamaya çalışıyor.



    https://www.slashgear.com/fortnite-power-level-event-get-supercharged-xp-all-weekend-02598236/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Eeltorm 2 hf.
    sarmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir 2 hf. Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 2 hf. Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı 2 hf. Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi 2 hf. Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek 2 hf. iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler 2 hf. Nokia 2.3 ortaya çıktı 2 hf. Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı 2 hf. OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı 2 hf. Xiaomi Redmi Note 8 kutudan çıkıyor | İzlenimler, merak edilenler 2 hf. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı 2 hf. Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı Sonraki Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı 2 hf. JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor 2 hf. GDDR6 belleklerde 18Gbps devri 2 hf. BKM Express'e tanınan süre doldu 2 hf. Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler 2 hf. 2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor 2 hf. Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek 2 hf. Intel Comet Lake-S işlemcileri sızdı: 10 çekirdekli işlemci 65 watt TDP ile geliyor 2 hf. Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti 2 hf. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak 2 hf. Google Pixel 4’ün sesi yazıya internetsiz dönüştüren uygulaması diğer Pixel modellerine de gelecek 2 hf. XRP, uluslararası ödemeler için itibari paralardan 10 kat daha güvenli 2 hf. Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor 2 hf. RX 5500 XT EEC listesinde göründü 2 hf. Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi 2 hf. Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint'i tek bir çatıda birleştiren yeni Office uygulamasını yayınladı 2 hf. 40 inç Redmi TV piyasaya sürüldü 2 hf. Moto Razr 2019 canlı olarak görüntülendi 2 hf. Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi 2 hf. Tarayıcı savaşlarında Chrome açık ara önde Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Sıfır araç teslim alma raconu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim