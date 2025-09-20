Fortnite geliştiricilerine yeni gelir kapısı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Epic Games, Fortnite geliştiricileri için gelir modellerini genişletecek yeni bir adım duyurdu. Aralık 2025’ten itibaren, Fortnite oyununda kendi adalarını tasarlayan geliştiriciler artık oyun içi eşyalarını doğrudan satabilecek. Bu, mevcut katılım ödemelerine (engagement payouts) ek olarak geliştiricilere yeni bir kazanç kapısı açacak.

Fortnite geliştiricilerine müjde

Resmi blogda paylaşılan bilgilere göre, geliştiriciler Aralık 2025’ten 2026 sonuna kadar yapılan satışlardan elde edilen gelirin %74’ünü alacak. 2027 itibarıyla ise oran %37 olarak güncellenecek.

Epic Games ayrıca 1 Kasım 2025 itibarıyla katılım ödemelerinde de düzenleme yapacak. Buna göre, yeni ya da uzun süredir geri dönmeyen oyuncuları Fortnite’a kazandıran geliştiriciler, bu oyuncuların ilk altı ay boyunca oluşturduğu katkıların %75’ini alacak.

Diğer taraftan Fortnite’ın Keşfet sayfasına, geliştiricilerin adalarını öne çıkarmak için teklif verebilecekleri yeni bir “Sponsorlu Alan” bölümü eklenecek. Buradan elde edilen gelirlerde de geliştiriciler Kasım 2025’ten 2026 sonuna kadar %100, sonrasında ise %50 pay alacak.

Epic Games önümüzdeki aylarda Geliştirici Toplulukları özelliğini devreye alacak. Bu sayede geliştiriciler adalarıyla ilgili güncellemeler, etkinlik duyuruları, geri bildirim talepleri ve daha fazlasını oyuncularla paylaşabilecek. Bu içerikler, Ada Lobileri, Ada Sayfaları, Geliştirici Sayfaları ve Keşfet’teki yeni bir bölümde oyunculara gösterilecek.

Epic Games’in paylaştığı verilere göre, Fortnite için Unreal editörünün çıkışından bu yana oyuncular 260 binden fazla geliştirici adasında toplam 11,2 milyar saat geçirdi ve bu süreçte 722 milyon doların üzerinde ödeme yapıldı. Epic Gams yaratıcıların daha fazla geliştirme olanağına sahip olması için yeni araçlara yatırım yapmayı sürdüreceğini belirtiyor.

