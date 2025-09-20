Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fortnite geliştiricilerine yeni gelir kapısı

    Uzun süredir Roblox ile bir rekabetin içerisinde olan Fortnite, mümkün olduğunda geliştiricilere daha fazla gelir modeli oluşturmaya çalışıyor. Yıl sonunda önemli gelişmeler yaşanacak.

    Fortnite Tam Boyutta Gör
    Epic Games, Fortnite geliştiricileri için gelir modellerini genişletecek yeni bir adım duyurdu. Aralık 2025’ten itibaren, Fortnite oyununda kendi adalarını tasarlayan geliştiriciler artık oyun içi eşyalarını doğrudan satabilecek. Bu, mevcut katılım ödemelerine (engagement payouts) ek olarak geliştiricilere yeni bir kazanç kapısı açacak.

    Fortnite geliştiricilerine müjde

    Resmi blogda paylaşılan bilgilere göre, geliştiriciler Aralık 2025’ten 2026 sonuna kadar yapılan satışlardan elde edilen gelirin %74’ünü alacak. 2027 itibarıyla ise oran %37 olarak güncellenecek.

    Epic Games ayrıca 1 Kasım 2025 itibarıyla katılım ödemelerinde de düzenleme yapacak. Buna göre, yeni ya da uzun süredir geri dönmeyen oyuncuları Fortnite’a kazandıran geliştiriciler, bu oyuncuların ilk altı ay boyunca oluşturduğu katkıların %75’ini alacak.

    Diğer taraftan Fortnite’ın Keşfet sayfasına, geliştiricilerin adalarını öne çıkarmak için teklif verebilecekleri yeni bir “Sponsorlu Alan” bölümü eklenecek. Buradan elde edilen gelirlerde de geliştiriciler Kasım 2025’ten 2026 sonuna kadar %100, sonrasında ise %50 pay alacak.

    Epic Games önümüzdeki aylarda Geliştirici Toplulukları özelliğini devreye alacak. Bu sayede geliştiriciler adalarıyla ilgili güncellemeler, etkinlik duyuruları, geri bildirim talepleri ve daha fazlasını oyuncularla paylaşabilecek. Bu içerikler, Ada Lobileri, Ada Sayfaları, Geliştirici Sayfaları ve Keşfet’teki yeni bir bölümde oyunculara gösterilecek.

    Epic Games’in paylaştığı verilere göre, Fortnite için Unreal editörünün çıkışından bu yana oyuncular 260 binden fazla geliştirici adasında toplam 11,2 milyar saat geçirdi ve bu süreçte 722 milyon doların üzerinde ödeme yapıldı. Epic Gams yaratıcıların daha fazla geliştirme olanağına sahip olması için yeni araçlara yatırım yapmayı sürdüreceğini belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 22 saat önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    taksi çıkması egea motordan bağımsız klima fiyatları ücretsiz yıldızname vitesteyken gelen uğultu sesi monitör açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum