Fortnite Power Rangers etkinliği başlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Uzun süredir farklı tematik etkinlikler ile oyunculara ilginç tecrübeler yaşatan Fortnite oyununda yeni sezon Power Rangers etkinliğiyle açılıyor. Şok ve Zafer adı verilen yeni etkinlik kapsamında Power Rangers karakterleri bir araya geliyor.

Fortnite Bölüm 6 Sezon 4

Bugün itibariyle üçüncü sezonu tamamlayacak olan Fortnite, hemen ardından yeni sezona başlayacak. Epic Games yeni sezonla ilgili Türkçe altyazılı Kötü Böcekler vs Power Rangers tanıtım fragmanını yayınladı.

Arda Güler çizgi roman oluyor 2 hf. önce eklendi

Kısa süre içerisinde açılacak olan mağazada ise Kırmızı Ranger, Siyah Ranger, Pembe Ranger, Sarı Ranger ve Mavi Ranger kıyafetleri yer alacak. Ayrıca Go Go Power Rangers - Redux müzik parçası gibi aksesuarlar da olacak. Savaş Bileti sahipleri, 16 Eylül'den itibaren görevleri tamamlayarak Dino Megazord kıyafetinin kilidini de açabilecek.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Fortnite yeni sezona Power Rangers ile başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: