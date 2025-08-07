Fortnite Power Rangers etkinliği başlıyor

Fortnite Bölüm 6 Sezon 4
Bugün itibariyle üçüncü sezonu tamamlayacak olan Fortnite, hemen ardından yeni sezona başlayacak. Epic Games yeni sezonla ilgili Türkçe altyazılı Kötü Böcekler vs Power Rangers tanıtım fragmanını yayınladı.
Kısa süre içerisinde açılacak olan mağazada ise Kırmızı Ranger, Siyah Ranger, Pembe Ranger, Sarı Ranger ve Mavi Ranger kıyafetleri yer alacak. Ayrıca Go Go Power Rangers - Redux müzik parçası gibi aksesuarlar da olacak. Savaş Bileti sahipleri, 16 Eylül'den itibaren görevleri tamamlayarak Dino Megazord kıyafetinin kilidini de açabilecek.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: