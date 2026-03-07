Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Forza Horizon 6 için 9 dakikalık yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Forza Horizon 6 için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Japonya haritasını gösteren 9 dakikalık görüntülerde, farklı biyomlar yepyeni detaylar yer alıyor. İşte video

    Forza Horizon 6 için 9 dakikalık yeni oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Playground Games geliştirilen ve Xbox tarafından yayınlanacak olan Forza Horizon 6 için oyun dünyasını gösteren yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. 9 dakikalık video, Japonya temalı haritanın farklı bölgelerini ve sürüş deneyimini daha yakından görme fırsatı sunuyor.

    Görüntülerde oyuncular, haritanın güneyinden başlayarak farklı biyomların bulunduğu geniş bir rotada ilerliyor. Yolculuk sırasında kırsal alanlardan şehir çevresine geçiş yapılırken, özellikle Tokyo çevresindeki bölgeleri de görüyoruz. Ayrıca harita, farklı iklim ve çevre türlerini doğal geçişlerle bir araya getiriyor.

    Paylaşılan oynanış videosunda trafikteki araç yoğunluğunun bilinçli şekilde azaltıldığı belirtiliyor. Oyunun nihai sürümünde ise trafikte daha fazla araç bulunması bekleniyor. Kaçıranlar için Forza Horizon 6, yalnızca yarış odaklı bir deneyim sunmakla kalmayacak.

    Geliştirici ekip, herhangi bir hedef veya yarış olmadan yalnızca haritada dolaşmayı seven oyuncular için de özel içerikler hazırladığını belirtiyor. Öte yandan serinin önceki oyunlarında bulunan Horizon/Forza Edition araçlarının da geri döneceği doğrulandı. Bu özel versiyonların önceki oyunlara kıyasla daha gelişmiş bonuslar ve avantajlar sunacağı belirtiliyor. 

    Forza Horizon 6 çıkış tarihi

    Son olarak Forza Horizon 6, 19 Mayıs’ta Xbox Series X and Series S ve PC platformları için piyasaya çıkacak. PlayStation 5 sürümünün ise yılın ilerleyen dönemlerinde oyuncularla buluşması planlanıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 2 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara borç para verilir kanal tedavisi olanlar yorumları arabanın tek kapısı kilitlenmiyor tuşlu telefon yalnızca acil aramalar sorunu 9 kg çamaşır makinesine ne kadar toz deterjan konur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum