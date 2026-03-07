Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Playground Games geliştirilen ve Xbox tarafından yayınlanacak olan Forza Horizon 6 için oyun dünyasını gösteren yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. 9 dakikalık video, Japonya temalı haritanın farklı bölgelerini ve sürüş deneyimini daha yakından görme fırsatı sunuyor.

Görüntülerde oyuncular, haritanın güneyinden başlayarak farklı biyomların bulunduğu geniş bir rotada ilerliyor. Yolculuk sırasında kırsal alanlardan şehir çevresine geçiş yapılırken, özellikle Tokyo çevresindeki bölgeleri de görüyoruz. Ayrıca harita, farklı iklim ve çevre türlerini doğal geçişlerle bir araya getiriyor.

Paylaşılan oynanış videosunda trafikteki araç yoğunluğunun bilinçli şekilde azaltıldığı belirtiliyor. Oyunun nihai sürümünde ise trafikte daha fazla araç bulunması bekleniyor. Kaçıranlar için Forza Horizon 6, yalnızca yarış odaklı bir deneyim sunmakla kalmayacak.

Forza Horizon 6 için minimum PC gereksinimleri paylaşıldı 1 ay önce eklendi

Geliştirici ekip, herhangi bir hedef veya yarış olmadan yalnızca haritada dolaşmayı seven oyuncular için de özel içerikler hazırladığını belirtiyor. Öte yandan serinin önceki oyunlarında bulunan Horizon/Forza Edition araçlarının da geri döneceği doğrulandı. Bu özel versiyonların önceki oyunlara kıyasla daha gelişmiş bonuslar ve avantajlar sunacağı belirtiliyor.

Forza Horizon 6 çıkış tarihi

Son olarak Forza Horizon 6, 19 Mayıs’ta Xbox Series X and Series S ve PC platformları için piyasaya çıkacak. PlayStation 5 sürümünün ise yılın ilerleyen dönemlerinde oyuncularla buluşması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Forza Horizon 6 için 9 dakikalık yeni oynanış videosu paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: