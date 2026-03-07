Forza Horizon 6 için 9 dakikalık yeni oynanış videosu paylaşıldı

Görüntülerde oyuncular, haritanın güneyinden başlayarak farklı biyomların bulunduğu geniş bir rotada ilerliyor. Yolculuk sırasında kırsal alanlardan şehir çevresine geçiş yapılırken, özellikle Tokyo çevresindeki bölgeleri de görüyoruz. Ayrıca harita, farklı iklim ve çevre türlerini doğal geçişlerle bir araya getiriyor.
Paylaşılan oynanış videosunda trafikteki araç yoğunluğunun bilinçli şekilde azaltıldığı belirtiliyor. Oyunun nihai sürümünde ise trafikte daha fazla araç bulunması bekleniyor. Kaçıranlar için Forza Horizon 6, yalnızca yarış odaklı bir deneyim sunmakla kalmayacak.
Geliştirici ekip, herhangi bir hedef veya yarış olmadan yalnızca haritada dolaşmayı seven oyuncular için de özel içerikler hazırladığını belirtiyor. Öte yandan serinin önceki oyunlarında bulunan Horizon/Forza Edition araçlarının da geri döneceği doğrulandı. Bu özel versiyonların önceki oyunlara kıyasla daha gelişmiş bonuslar ve avantajlar sunacağı belirtiliyor.
Forza Horizon 6 çıkış tarihi
Son olarak Forza Horizon 6, 19 Mayıs’ta Xbox Series X and Series S ve PC platformları için piyasaya çıkacak. PlayStation 5 sürümünün ise yılın ilerleyen dönemlerinde oyuncularla buluşması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım