Forza Horizon 6 için yeni oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Playground Games'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Forza Horizon 6 için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Daha önce yayınlanan oyunun sistem gereksinimlerine ek olarak şimdi de yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni görüntüler oyunun hem görsel kalitesini hem de oynanış yapısını daha net ortaya koyuyor.

Paylaşılan yeni oynanış videosu, oyunun başlangıç bölümüne odaklanıyor. Bu kısımda oyuncuların etkinlikler arasında nasıl geçiş yapacağı ve Horizon Japonya Festival'inin nasıl bir atmosfere sahip olduğu gösteriliyor. Önceki içeriklerde olduğu gibi kırsal alanlardan şehir merkezlerine uzanan geniş harita yapısı korunurken, özellikle Tokyo çevresi ve dağlık bölgeler oldukça detaylı.

Harita tarafında en önemli yeniliklerden biri ise keşif sistemi. Seride ilk kez kullanılan bu yapı, oyuncuların haritayı baştan tamamen açık şekilde sunmak yerine "fog of war" mantığıyla kademeli olarak keşfetmesini sağlıyor. Yani oyuncular, haritanın farklı bölgelerini gezdikçe yeni alanlar açılıyor. Bu yaklaşım, serinin özgürlük odaklı yapısını korurken keşif hissini daha güçlü hale getiriyor.

Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı 2 hf. önce eklendi

Görsel kalite tarafında da ciddi bir sıçrama söz konusu. Yeni oynanış görüntülerinde ışıklandırma, çevre detayları ve hava koşullarının daha gerçekçi işlendiği görülüyor. Karla kaplı dağlar, dar şehir sokakları ve kırsal yollar arasındaki geçişler oldukça doğal bir şekilde sunuluyor. Bu da oyunun Japonya temasını yalnızca görsel değil, atmosferik olarak da güçlü şekilde yansıttığını gösteriyor.

Forza Horizon 6 çıkış tarihi

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak. PlayStation 5 sürümü de planlanıyor ancak bu platform için net tarih henüz paylaşılmış değil.

