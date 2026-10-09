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    Forza Horizon 6, PS5'e ne zaman geliyor? İşte çıkış tarihi

    Forza Horizon 6'nın PS5 çıkış tarihi belli oldu. Yarış oyunu, PlayStation 5'e gelirken ilk genişleme paketiyle de oyuncuların karşısına çıkacak. İşte çıkış tarihi...

    Forza Horizon 6, PS5'e ne zaman geliyor? İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 6, PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Xbox ve PC platformlarında yayınlanan yarış oyununun PS5 sürümü için çıkış tarihi açıklanırken, ilk genişleme paketinin de aynı dönemde geleceği duyuruldu. 

    Forza Horizon 6'nın PS5 çıkış tarihi açıklandı

    Playground Games tarafından geliştirilen Forza Horizon 6, 26 Ocak 2027'de PlayStation 5 için çıkış yapacak. Stüdyo, daha önce oyunun bu yıl PS5'e geleceğini belirtmişti. Ancak yeni takvimle birlikte konsol sürümü, planlanan dönemin birkaç hafta sonrasına ertelenmiş oldu. Xbox ve PC sürümlerinde olduğu gibi PlayStation 5 kullanıcıları da oyunun Premium Edition sürümünü tercih edebilecek.

    Bu sürüm, oyunculara beş güne kadar erken erişim imkanı sunacak. Böylece Premium Edition sahipleri, standart sürümü satın alan oyunculardan önce oyuna giriş yapabilecek. Oyunun PS5 sürümüyle ilgili paylaşılan fragmanda, ilk genişleme paketinin de 2027'nin başlarında yayınlanacağı doğrulandı. Genişleme paketi Premium Edition'a dahil olacak. Standart sürümü satın alan oyuncular ise paketi ayrıca satın alabilecek.

    Forza Horizon 6, Japonya'ya götürüyor

    Mayıs ayında Xbox ve PC için çıkış yapan Forza Horizon 6, serinin önceki oyunlarında geliştirilen yarış deneyimini bu kez Japonya'ya taşıyor. Playground Games, Forza Horizon 5 ile oluşturduğu oynanış yapısını yeni bir ortamla birleştirerek serinin hayranlarına farklı bir festival deneyimi sunuyor. Oyunun PlayStation 5'e gelişi, stüdyonun bir sonraki büyük projesi Fable'ın çıkışından yaklaşık bir ay önce gerçekleşecek.

    Fable'ın 23 Şubat 2027'de Xbox Series X/S, PC ve PS5 platformlarında yayınlanması planlanıyor. Bu yaklaşımın gelecekteki oyunların PlayStation'a gelip gelmeyeceğini nasıl etkileyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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