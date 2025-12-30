Kim Nerede? 694 Antarktika’da kaybolan robot, bilim dünyasını sarsan verilerle geri döndü 300 Dünyanın 6 tonluk ilk tiltrotor uçağı başarıyla havalandı 187 Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 29-30 Aralık
    Fotoğraf Çektik, Çıktısını Aldık - Kodak Mini Shot 3 Era!

    Kodak Mini Shot 3 Era videosu ile karşınızdayız. Hem fotoğraf makinesi hem de yazıcı olarak çalışan bu cihazı videomuzda birlikte deniyoruz. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!

    Bu videoda Kodak Mini Shot 3 Era modeline yakından bakıyoruz.Kodak’ın retro tasarımıyla dikkat çeken bu cihazı, klasik anında fotoğraf çekme deneyimini güncel teknolojiyle birleştiriyor. İster cihaz üzerindeki dahili kamera ile fotoğraf çek, ister Bluetooth üzerinden akıllı telefonundan seçtiğin fotoğrafları bastır. 

    Geçmişte hafızalarımıza kazınan güzel deneyimleri, güncel bir ürün olan Kodak Mini Shot 3 Era modeliyle yakalayabilmek mümkün. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?

    • 00:00 Giriş
    • 00:34 Sizlere Hediye Ediyoruz!
    • 01:05 Kodak Mini Shot 3 Era Kutu İçeriği
    • 02:00 Tasarım
    • 03:06 Kodak Mini Shot 3 Era Özellikleri
    • 05:51 Fotoğraf Testi ve Çıktı Alma
    • 09:06 Kodak Photo Printer Mobil Uygulaması
    • 11:03 Genel Değerlendirme ve Kapanış

    SPONSORLU İÇERİK!

    Kodak Mini Shot 3 ERA Siyah

    Kodak Mini Shot 3 ERA Sarı

    Instagram Reels - Hediye!


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

