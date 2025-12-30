Fotoğraf Çektik, Çıktısını Aldık - Kodak Mini Shot 3 Era!

Kodak Mini Shot 3 Era videosu ile karşınızdayız. Hem fotoğraf makinesi hem de yazıcı olarak çalışan bu cihazı videomuzda birlikte deniyoruz. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!

Bu videoda Kodak Mini Shot 3 Era modeline yakından bakıyoruz.Kodak’ın retro tasarımıyla dikkat çeken bu cihazı, klasik anında fotoğraf çekme deneyimini güncel teknolojiyle birleştiriyor. İster cihaz üzerindeki dahili kamera ile fotoğraf çek, ister Bluetooth üzerinden akıllı telefonundan seçtiğin fotoğrafları bastır.

Geçmişte hafızalarımıza kazınan güzel deneyimleri, güncel bir ürün olan Kodak Mini Shot 3 Era modeliyle yakalayabilmek mümkün. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?

00:00 Giriş

00:34 Sizlere Hediye Ediyoruz!

01:05 Kodak Mini Shot 3 Era Kutu İçeriği

02:00 Tasarım

03:06 Kodak Mini Shot 3 Era Özellikleri

05:51 Fotoğraf Testi ve Çıktı Alma

09:06 Kodak Photo Printer Mobil Uygulaması

11:03 Genel Değerlendirme ve Kapanış

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.