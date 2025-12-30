Fotoğraf Çektik, Çıktısını Aldık - Kodak Mini Shot 3 Era!

Bu videoda Kodak Mini Shot 3 Era modeline yakından bakıyoruz.Kodak’ın retro tasarımıyla dikkat çeken bu cihazı, klasik anında fotoğraf çekme deneyimini güncel teknolojiyle birleştiriyor. İster cihaz üzerindeki dahili kamera ile fotoğraf çek, ister Bluetooth üzerinden akıllı telefonundan seçtiğin fotoğrafları bastır.
Geçmişte hafızalarımıza kazınan güzel deneyimleri, güncel bir ürün olan Kodak Mini Shot 3 Era modeliyle yakalayabilmek mümkün. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz?
- 00:00 Giriş
- 00:34 Sizlere Hediye Ediyoruz!
- 01:05 Kodak Mini Shot 3 Era Kutu İçeriği
- 02:00 Tasarım
- 03:06 Kodak Mini Shot 3 Era Özellikleri
- 05:51 Fotoğraf Testi ve Çıktı Alma
- 09:06 Kodak Photo Printer Mobil Uygulaması
- 11:03 Genel Değerlendirme ve Kapanış
SPONSORLU İÇERİK!
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.