Foundation 4. sezon olacak mı? Apple diziye dair kararını açıkladı

Foundation 4. Sezonuyla Geri Dönecek; Çekimler 2026'da Başlıyor
Yeni sezonun çekimlerine 2026'nın ilk aylarında başlanacak. Bu da 4. sezonu muhtemelen 2027'de izleme şansı yakalayacağımız gösteriyor.
Foundation, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor.
2. sezonun 152 yıl sonrasında geçen 3. sezon, Hari Seldon ve genç yardımcısı Gaal Dornick'in, son derece tehlikeli bir düşman olan The Mule'a karşı verdiği mücadeleyi ekrana taşıdı. 4. sezon da Vakıf ve İmparatorluk'un galaktik güç savaşını anlatmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...