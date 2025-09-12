Foundation 4. sezon olacak mı? Apple diziye dair kararını açıkladı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Isaac Asimov'un efsanevi bilim kurgu serisi Vakıf'tan uyarlanan Foundation dizisi, genel olarak olumlu yorumlar alan 3. sezonunu bugün tamamlıyor. Dolayısıyla artık gözler 4. sezona çevrilmiş durumda. Ne var ki dizinin devam edip etmeyeceği bilinmiyordu. Çünkü 3. sezonun yapımı sırasında ciddi sorunlar yaşanmış, hatta bu yüzden dizinin yaratıcısıyla yollar ayrılmıştı. Bu yüzden 3. sezonun dizinin son sezonu olabileceği konuşuluyordu. Ancak Apple, Foundation hayranlarını sevindirecek bir karar aldı ve diziye 4. sezon için resmi onayı verdi.

Foundation 4. Sezonuyla Geri Dönecek; Çekimler 2026'da Başlıyor

Yeni sezonun çekimlerine 2026'nın ilk aylarında başlanacak. Bu da 4. sezonu muhtemelen 2027'de izleme şansı yakalayacağımız gösteriyor.

Netflix'ten yeni samuray dizisi: Last Samurai Standing 4 gün önce eklendi

Foundation, galaksinin dev bir imparatorluk tarafından kontrol edildiği uzak bir gelecekte geçiyor. Verileri okuduğunda İmparatorluk'un çöküşe doğru gittiğini gören matematikçi Hari Seldon, insanlığın yaklaşan bu karanlıktan daha hızlı kurtulabilmesi için yeni medeniyetin temellerini oluşturacak Vakıf'ı kurmaya çalışıyor.

2. sezonun 152 yıl sonrasında geçen 3. sezon, Hari Seldon ve genç yardımcısı Gaal Dornick'in, son derece tehlikeli bir düşman olan The Mule'a karşı verdiği mücadeleyi ekrana taşıdı. 4. sezon da Vakıf ve İmparatorluk'un galaktik güç savaşını anlatmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: