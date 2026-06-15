Yayın sektöründe dev satın alma: Fox, Roku’yu 22 milyar dolara bünyesine kattı

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Tam Boyutta Gör ABD'li medya devi Fox Corporation, popüler akıllı TV ve streaming platformu Roku'yu yaklaşık 22 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Anlaşma kapsamında Fox, Roku hisseleri için hisse başına 160 dolar ödeyecek

Milyonlarca izleyici için bu birleşme, ücretsiz ve reklam destekli iki yayın platformu olan Fox'un Tubi'si ve Roku Channel'ın resmen tek bir çatı altında birleşmesi anlamına geliyor.

Fox CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Lachlan Murdoch, satın almayı şirket için "tanımlayıcı bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek, canlı yayın içerikleri ile ABD'nin önde gelen streaming platformlarından birini bir araya getireceklerini söyledi. Murdoch'a göre bu birleşme, Fox'un büyüme stratejisinde yeni bir aşamayı temsil edecek ve şirketi yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara taşıyacak.

Ülkemizde faaliyet göstermese de Roku, bugün dünya genelinde 100 milyondan fazla haneye ulaşan platformuyla streaming pazarının en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Şirket, streaming cihazları, akıllı TV yazılımı ve reklam destekli The Roku Channel hizmetiyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

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Roku bağımsız yapısını koruyacak

Anlaşma kapsamında Roku, bağımsız ve iş ortaklarına açık bir platform olarak faaliyet göstermeyi sürdürecek. Roku CEO'su Anthony Wood, Fox ile birleşmenin şirketin büyümesini hızlandıracağını ve izleyiciler, içerik ortakları ile reklamverenler için daha fazla yenilik sunmalarına olanak sağlayacağını belirtti. Wood'un ayrıca birleşme sonrasında Fox yönetim kuruluna katılması bekleniyor.

Fox satın alma bedelini nakit ve hisse kombinasyonuyla ödeyecek. Anlaşmaya göre Roku hissedarları her hisse için 96 dolar nakit ve yaklaşık 0,97 adet Fox A Sınıfı hissesi alacak. İşlem tamamlandığında mevcut Fox hissedarlarının birleşik şirketin yaklaşık yüzde 73'üne, Roku hissedarlarının ise yüzde 27'sine sahip olması öngörülüyor.

ABD'de üçüncü büyük oyun olacak

Birleşmenin ardından ortaya çıkacak yapı, izleyici payı bakımından ABD televizyon sektöründe YouTube ve Netflix'in ardından üçüncü büyük oyuncusu olacak. Fox ayrıca anlaşmanın yıllık yaklaşık 400 milyon dolar maliyet tasarrufu sağlayabileceğini öngörüyor. Birleşme işlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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Fox, yayın platformu Roku'yu 22 milyar dolara satın aldı

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