Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Foxconn'a fidye yazılımı saldırısı: Apple proje dosyalarının çalındığı iddia ediliyor!

    Foxconn, 8TB'lık kurumsal veriyi çaldığını iddia eden bir fidye yazılımı çetesi tarafından siber saldırıya uğradı. Hackerlar, dosyaların Apple ve diğer devlerin proje detaylarını içerdiğini söylüyor.

    Foxconn ransomware saldırısı Apple dosyaları Tam Boyutta Gör
    Apple tedarikçisi Foxconn, bir fidye yazılımı grubunun gizli Apple proje dosyalarını çaldığını iddia etmesinin ardından, ABD'deki fabrikalarının birçoğuna yönelik siber saldırıyı doğruladı.

    8TB'lık 11 milyondan fazla dosya darkwebde

    Nitrogen grubu, 11 milyondan fazla dosyayı kapsayan 8 TB veriyi ele geçirdiklerini iddia ediyor. Fidye yazılımı grubu, ele geçirilen verilerin Apple dosyalarının yanı sıra, Intel, Google, Dell ve Nvidia ile ilgili iç proje dokümanlarını ve teknik çizimlerini de içerdiğini iddia ediyor.

    Foxconn, siber saldırıyı doğrularken, herhangi bir müşteri verisinin çalınıp çalınmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Şirket sözcüsü, siber güvenlik ekibinin üretimi devam ettirmek için müdahale önlemlerini devreye soktuklarını ve etkilenen tüm fabrikaların normal işleyişlerine devam ettiğini söyledi.

    Foxconn, çok çeşitli Apple ürünlerini monte ediyor ancak Apple, piyasaya sürülmemiş ürünlerin gizliliğine son derece önem veriyor, tedarikçiler de genellikle yalnızca üretimdeki özel rolleri için gerekli teknik bilgileri alıyor. Nitrogen'in, sızdırılan Rusya merkezli Conti 2 fidye yazılımı kodunun bir uzantısı olduğuna inanılıyor. Öyleyse çalınan dosyalara erişilemeyebilir. Coveware'e göre, Nitrogen'in ESXi şifreleyicisinde kritik bir hata var; Şifreleme sırasında dosyaların public anahtarı bozuluyor, bu da kurbanların fidye ödense bile şifresi çözülmüş dosyaları alamaması anlamına geliyor.

    Foxconn ilk kez fidye yazılımı saldırısına uğramıyor!

    Foxconn, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin birçoğu için ürün ve bileşen ürettiği ve hassas müşteri fikri mülkiyetini sakladığı için değerli bir hedef olarak kabul ediliyor. Şirket, son yıllarda DoppelPaymer ve LockBit grupları tarafından Meksika'daki tesislerine yapılan saldırılar da dahil olmak üzere birçok fidye yazılımı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu yılın başlarında da başka bir fidye yazılımı grubu, Apple'ın bir diğer önemli tedarikçisi olan Luxshare'den çalınan gizli Apple mühendislik dosyalarını sızdırmakla tehdit etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    park sensörü arızası nasıl giderilir beklomil sprey kullananlar kadınlar kulübü araç değer kaybı alanlar yorumları iban ile dolandırıldım ne yapmalıyım lastik ömrü kaç yıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum