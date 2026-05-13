Foxconn'a fidye yazılımı saldırısı: Apple proje dosyalarının çalındığı iddia ediliyor!

Tam Boyutta Gör Apple tedarikçisi Foxconn, bir fidye yazılımı grubunun gizli Apple proje dosyalarını çaldığını iddia etmesinin ardından, ABD'deki fabrikalarının birçoğuna yönelik siber saldırıyı doğruladı.

Apple, yeni CEO'suyla inovasyon tarafında vites artırıyor 3 gün önce eklendi

8TB'lık 11 milyondan fazla dosya darkwebde

Nitrogen grubu, 11 milyondan fazla dosyayı kapsayan 8 TB veriyi ele geçirdiklerini iddia ediyor. Fidye yazılımı grubu, ele geçirilen verilerin Apple dosyalarının yanı sıra, Intel, Google, Dell ve Nvidia ile ilgili iç proje dokümanlarını ve teknik çizimlerini de içerdiğini iddia ediyor.

Foxconn, siber saldırıyı doğrularken, herhangi bir müşteri verisinin çalınıp çalınmadığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Şirket sözcüsü, siber güvenlik ekibinin üretimi devam ettirmek için müdahale önlemlerini devreye soktuklarını ve etkilenen tüm fabrikaların normal işleyişlerine devam ettiğini söyledi.

Foxconn, çok çeşitli Apple ürünlerini monte ediyor ancak Apple, piyasaya sürülmemiş ürünlerin gizliliğine son derece önem veriyor, tedarikçiler de genellikle yalnızca üretimdeki özel rolleri için gerekli teknik bilgileri alıyor. Nitrogen'in, sızdırılan Rusya merkezli Conti 2 fidye yazılımı kodunun bir uzantısı olduğuna inanılıyor. Öyleyse çalınan dosyalara erişilemeyebilir. Coveware'e göre, Nitrogen'in ESXi şifreleyicisinde kritik bir hata var; Şifreleme sırasında dosyaların public anahtarı bozuluyor, bu da kurbanların fidye ödense bile şifresi çözülmüş dosyaları alamaması anlamına geliyor.

Foxconn ilk kez fidye yazılımı saldırısına uğramıyor!

Foxconn, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin birçoğu için ürün ve bileşen ürettiği ve hassas müşteri fikri mülkiyetini sakladığı için değerli bir hedef olarak kabul ediliyor. Şirket, son yıllarda DoppelPaymer ve LockBit grupları tarafından Meksika'daki tesislerine yapılan saldırılar da dahil olmak üzere birçok fidye yazılımı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bu yılın başlarında da başka bir fidye yazılımı grubu, Apple'ın bir diğer önemli tedarikçisi olan Luxshare'den çalınan gizli Apple mühendislik dosyalarını sızdırmakla tehdit etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: