    ChatGPT artık tablolara giriyor

    Fraimic adındaki dijital tablo e-mürekkep ekranı ile yüksek enerji tasarrufu sunarken, ChatGPT ile de kafanızdaki projeyi görsel olarak yansıtmanızı sağlıyor.   

    Fraimic özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu girişim fırsatlarına bir yenisi daha eklendi. Yıllardır hayatımızda dijital albüm olarak görev yapan tablo ekranlar artık yapay zekâ motorlarına entegre oluyor. Fraimic bunlardan birisi.

    Fraimic özellikleri ve fiyatı

    Son dönemde yapay zekâ motorlarının görsel üretme yeteneği bu girişimlerin temelini oluşturuyor. Fraimic dijital tablo modeli ChatGPT ile entegre bir şekilde görsel üretebiliyor. Kullanıcılar yıllık 100 adet görsel üretme hakkına sahip. Dahili mikrofonu ile komut verdikten sonra ekran bu komutu ChatGPT platformuna iletiyor ve üretilen görseli çerçeveye yerleştiriyor.

    Daha fazla görsel satın alma imkânı da sunan ekrana sitesi üzerinden istediğiniz görselleri de yükleyebiliyorsunuz. Entegre ivme ölçer ekranın yatay mı yoksa dikey mi kullanıldığını algılayarak görseli buna göre ayarlıyor.

    13 inçlik Spectra 6 elektronik mürekkepli ekran kullanan cihazın çözünürlüğü inç başına 200 nokta olarak belirlenmiş. Bu tür ekranlardan bekleneceği üzere daha soluk renkler sunan cihaz buna karşılık uzun batarya süresi ve ekran ömrü avantajına sahip. Eğer hizmet sona ererse ekrana yerel bir şekilde görsel de yükleyebiliyorsunuz. Fraimic akıllı ekran 399$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

