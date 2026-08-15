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    Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasağına anayasal engel

    Fransa Anayasa Konseyi, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısını iptal etti. Peki iptal kararının gerekçesi ne?

    Fransa’da 15 yaş altına sosyal medya yasağına anayasal engel Tam Boyutta Gör
    Fransa Anayasa Konseyi, 15 yaşın altındaki çocuklarınsosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısını iptal etti. Konsey, düzenlemenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve yaş doğrulama sistemine ilişkin yeterli hukuki güvenceler içermediğine hükmetti.

    Karar, Fransa'nın çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırma planına önemli bir darbe vurdu. Fransız milletvekilleri geçtiğimiz ay tasarıyı kabul etmiş ve ülkenin 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk Avrupa ülkesi olması hedeflenmişti.

    Anayasa Konseyi'nden yaş doğrulama eleştirisi

    Anayasa Konseyi, düzenlemenin yalnızca 15 yaş altındaki çocukları değil, sosyal medya hizmetlerine erişmek isteyen tüm kullanıcıları yaşlarını kanıtlamak zorunda bırakacağını belirtti.

    Konsey, yasanın yaş kanıtının hangi koşullarda ve hangi sınırlar içerisinde sunulacağını yeterince açık şekilde belirlemediğine dikkat çekti. Ayrıca bu sürecin kullanıcıların haklarını koruyacak gerekli hukuki güvencelerden yoksun olduğu sonucuna vardı. Mahkeme bunun yanı sıra düzenlemenin küçüklerin ifade ve iletişim özgürlüğüne ilişkin haklarını da ihlal ettiğine karar verdi.

    Macron düzenlemenin yeniden hazırlanmasını istedi

    Karar, yasağı güçlü biçimde destekleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için önemli bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Macron, Başbakan Sébastien Lecornu'dan tasarıyı Anayasa Konseyi'nin itirazlarını dikkate alarak yeniden hazırlamasını istedi.

    Fransa'nın tasarısı, dünya genelinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik artan kısıtlamaların bir parçasıydı. Avustralya, Aralık ayında 16 yaşın altındaki çocukların Facebook, TikTok ve YouTube gibi sosyal medya platformlarını kullanmasını engelleyen düzenlemeyi yürürlüğe koyarak bu alanda dünyada bir ilke imza atmıştı.

    Fransa'nın planı ise Avrupa'daki benzer düzenlemeler için önemli bir örnek olarak görülüyordu. Ancak Anayasa Konseyi'nin kararı, çocukların korunması hedefini değil, bu hedefe ulaşmak için kullanılan yöntemi sorguluyor.

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