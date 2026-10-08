Fransa'da elektrik fiyatları 800 saat boyunca sıfırın altına indi

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı arttıkça, elektrik şebekelerinde üretim ile tüketim arasındaki dengenin sağlanması da giderek daha önemli hâle geliyor. Özellikle güneş ve rüzgar gibi hava koşullarına bağlı kaynaklarda üretimin belirli saatlerde hızla artması, talebin düşük olduğu dönemlerde elektrik fiyatlarının sıfıra, hatta sıfırın altına inmesine yol açabiliyor. Böyle dönemlerde elektrik üreticileri, elektriği şebekeye vermeye devam edebilmek için üstüne para vermek zorunda kalabiliyor. Fransa'da ise bu durum artık istisnai bir gelişme olmaktan çıkmış durumda. Ülkede 2026 yılının başından bu yana yaklaşık 800 saat boyunca elektrik fiyatları sıfır veya negatif seviyelerde seyretti. Fransa için yeni bir rekoru temsil eden bu tablo, batarya depolama sistemleri açısından da yeni fırsatlar yaratıyor.

Negatif Elektrik Fiyatları Neden Ortaya Çıkıyor?

Elektrik piyasasında negatif fiyat, mevcut elektrik üretiminin tüketici talebini aştığı durumlarda ortaya çıkıyor. Elektrik şebekesinde arz ile talebin her an dengede tutulması gerektiği için, üretimin hızla azaltılamadığı dönemlerde piyasa fiyatları sıfırın altına düşebiliyor. Başka bir ifadeyle bazı piyasa katılımcıları, elektriği şebekeye vermeye devam edebilmek için para ödemeyi göze alıyor. Bu durum özellikle güneş enerjisinin yüksek üretim yaptığı, ancak elektrik talebinin görece düşük kaldığı gün ortası saatlerinde daha sık görülüyor.

Fransa'da yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesiyle birlikte negatif fiyatların görülme sıklığı da son yıllarda belirgin şekilde arttı. Ülkenin elektrik iletim operatörü RTE'nin verilerine göre Fransa'da 2023 yılında 147 saat olan negatif elektrik fiyatı süresi, 2024 yılında 359 saate çıkarak iki kattan fazla arttı. Bu yıl ise daha şimdiden 800 saati aşmış durumda.

Elektrik Fiyatlarındaki Dalgalanma Bataryalar İçin Fırsata Dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Fransa'da ortaya çıkan bu tablo, enerjiyi depolama sistemleri açısından önemli bir fırsatı beraberinde getiriyor. Çünkü batarya sistemleri elektrik fiyatlarının çok düşük veya negatif olduğu saatlerde enerji depolayıp, fiyatların yükseldiği saatlerde bu elektriği şebekeye geri satabiliyor. Fransız enerji depolama şirketi Storio Energy'nin hesaplamalarına göre 1 MW güç ve 2 MWh enerji kapasitesine sahip bir batarya, eylül ayında elektriği ortalama €73/MWh fiyattan şarj edip €232/MWh fiyattan geri sattı. Sistem günde yaklaşık 1,5 şarj-deşarj döngüsü gerçekleştirirken, oluşan fiyat farkından önemli miktarda spot piyasa geliri elde etti.

Şirket, söz konusu bataryanın eylül ayındaki spot piyasa gelirinin 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 135 arttığını belirtiyor. 2026'nın tamamı açısından bakıldığında ise bataryanın kümülatif geliri geçen yıla göre yüzde 50 artmış durumda. Elektrik fiyatlarındaki dalgalanmanın artması, enerji depolama sistemlerinin ekonomik değerini de giderek artırıyor. Bu yüzden özellikle güneş ve rüzgar enerjisi gibi şartlara bağlı olarak kısa sürede yükselip düşebilen kaynaklara bel bağlayan ülkelerde, bu tarz batarya sistemlerinin giderek daha yaygın hâle geleceği düşünülüyor.

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Fransa'da 2026 boyunca görülen yaklaşık 800 saatlik sıfır veya negatif fiyat dönemi de bu dönüşümün ne kadar hızlı ilerlediğini gösteriyor. Elektrik üretimindeki değişimler ve yenilenebilir enerji kapasitesindeki artış devam ettikçe, elektrik piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının enerji depolama sistemleri için giderek daha önemli bir ekonomik fırsat hâline gelmesi bekleniyor.

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