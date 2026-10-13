Fransa’da marketlerin buzdolaplarına benzeri görülmemiş siber saldırı

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Tam Boyutta Gör Fransa’nın önde gelen süpermarket zincirleri E. Leclerc, Intermarche ve Cooperative U, yüzlerce mağazadaki soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı siber saldırının hedefi oldu. Saldırıda buzdolaplarının sıcaklıkları uzaktan değiştirilirken taze ve dondurulmuş gıdaların bozulması, ciddi ürün kayıplarına ve gıda güvenliği endişelerine yol açtı.

Hackerlar marketlerin soğutma sistemlerini hedef aldı

Saldırganlar, çok sayıda mağazanın soğutma sistemlerinde zorunlu buz çözme işlemini uzaktan başlatmayı başardı. Bu müdahale, buzdolaplarındaki sıcaklıkların yükselmesine ve saklanan ürünlerin bozulmasına neden oldu.

Saldırıda en az en az 300 Intermarche veya Netto mağazası ile Cooperative U zincirine bağlı 100'den fazla şube etkilendi. Intermarche, saldırı nedeniyle etkilenen mağazalarda taze ve dondurulmuş ürünlerin tamamının imha edilmesi gerekebileceğini açıkladı. Şirket, oluşan gıda israfını ve finansal kayıpları kınarken toplam zarara ilişkin bir rakam paylaşmadı.

Danimarkalı şirketin sistemleri hedef alındı

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre saldırıda Danimarkalı soğutma ve kontrol ekipmanları üreticisi Danfoss'un sistemleri hedef alındı. Şirket de AFP'ye yaptığı açıklamada bazı soğutma kontrol sistemlerinin saldırıdan etkilendiğini doğruladı.

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Danfoss'a göre özellikle AK-SM800 ve AK-SC355 model soğutma kontrol sistemleri saldırıdan etkilendi. Şirket, etkilenen ekipmanların büyük bölümünün artık yazılım ve güvenlik güncellemesi almayan eski ürünlerden oluştuğunu bildirdi. AK-SM800 modelinin bazı sürümlerinde güncelliğini yitirmiş yazılımların kullanıldığı da belirtildi.

Üretici, söz konusu sistemlerden daha yeni modellere geçilmesini uzun süredir tavsiye ettiğini açıkladı. Bununla birlikte Danfoss, saldırıdan kaç sistemin etkilendiğine ilişkin kesin bir sayı paylaşmadı.

Fransa'da soruşturma başlatıldı

Paris Savcılığı, ülke genelindeki büyük gıda perakende zincirlerinin soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı siber saldırıyla ilgili soruşturma açıldığını doğruladı. Soruşturmanın amacı, saldırıdan etkilenen şirketleri belirlemek, bildirilen gıda kayıplarını incelemek ve olay sırasında çıktığı bildirilen yangınlarla saldırı arasında bağlantı bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak.

Cooperative U Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, taze gıdaların korunması ve ülkenin gıda tedariki açısından kritik öneme sahip ekipmanların hedef alınmasını benzeri görülmemiş ve kabul edilemez bir olay olarak nitelendirdi. Şirket ekiplerinin sistemleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalıştığını belirten Schelcher, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan son yıllarda kritik altyapıların siber saldırıların daha fazla odağında olduğu görülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın gerçekleştirebileceği hibrit saldırılara karşı ülkenin kritik altyapılarını korumaya yönelik önlemler alınması talimatını geçen ay vermişti.

Siber güvenlik danışmanlığı şirketi Almond'dan Antoine Hautin, geçmişte internetten yalıtılmış şekilde çalışan soğutma sistemlerinin günümüzde sensörler ve uzaktan izleme teknolojileri aracılığıyla bağlantılı hale geldiğini belirtti. Bu dönüşüm, ekipmanların uzaktan yönetilmesini kolaylaştırırken siber saldırılar için de yeni giriş noktaları oluşturabiliyor. Hautin'e göre yüzlerce soğutma ünitesinin aynı anda etkilenmiş olma ihtimali, saldırının belirli bir teknik yetkinlik ve koordinasyon gerektirdiğine işaret ediyor.

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Fransa’da marketlerin buzdolaplarına siber saldırı düzenlendi

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