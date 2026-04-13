Fransa, devlet sistemlerinden Windows’u kaldırıyor

Tam Boyutta Gör Fransa, kamu bilişim altyapısında önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Ülkenin Dijital İşler Genel Müdürlüğü (DINUM), devlet kurumlarında kullanılan sistemlerin giderek Avrupa merkezli ve açık kaynak çözümlerle değiştirilmesini öngören kapsamlı bir yol haritası açıkladı. Bu plan kapsamında en dikkat çekici adım işletim sistemi tarafında Windows’tan Linux’a geçiş olarak öne çıkıyor.

Hükümetin uzun vadeli hedefi ise ofis yazılımlarından iletişim araçlarına, veri tabanı sistemlerinden yapay zeka altyapısına kadar geniş bir teknoloji ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmak.

Geçiş planı tüm kamu altyapısını kapsıyor

DINUM tarafından paylaşılan plana göre bakanlıklar, sonbahara kadar yalnızca işletim sistemi değil, aynı zamanda çok sayıda dijital hizmet alanında da Avrupa dışı bağımlılığını azaltmak için adımlar atacak. Bu kapsamda iş istasyonları, iş birliği araçları, güvenlik çözümleri, yapay zeka sistemleri, veri tabanları, sanallaştırma altyapıları ve ağ ekipmanları gibi kritik alanlar yeniden yapılandırılacak.

Planın merkezinde, kamu kurumlarında kullanılan dijital araçların daha yerel ve kontrol edilebilir alternatiflerle değiştirilmesi hedefi yer alıyor. Bu kapsamda devlet kurumlarında Tchap adlı güvenli mesajlaşma uygulaması, video konferans için Zoom’a alternatif olarak geliştirilen Visio ve dosya paylaşımı için kullanılan FranceTransfer gibi araçların yaygınlaştırılması planlanıyor.

DINUM ayrıca bu dönüşüm sürecinin hızlandırılması için kamu ve özel sektör iş birliklerini koordine edecek ilk toplantıların Haziran ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu toplantıların, yeni dijital ekosistemin oluşturulmasında kritik rol oynaması bekleniyor.

Fransa’nın bu hamlesi, Avrupa genelinde uzun süredir devam eden “dijital egemenlik” arayışının en güçlü adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği’nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri sıklaştırdığı son yıllarda, özellikle ABD merkezli yazılım devlerine bağımlılığın azaltılması stratejik bir hedef haline gelmiş durumda.

