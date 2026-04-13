Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransa, devlet sistemlerinden Windows’u kaldırıyor

    Fransa, kamu sistemlerinde Windows’tan Linux’a geçişi başlatarak Microsoft ve Google gibi ABD merkezli yazılımlara bağımlılığı azaltmayı hedefleyen kapsamlı dijital dönüşüm planı açıkladı.

    Fransa, devlet sistemlerinden Windows’u kaldırıyor Tam Boyutta Gör
    Fransa, kamu bilişim altyapısında önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Ülkenin Dijital İşler Genel Müdürlüğü (DINUM), devlet kurumlarında kullanılan sistemlerin giderek Avrupa merkezli ve açık kaynak çözümlerle değiştirilmesini öngören kapsamlı bir yol haritası açıkladı. Bu plan kapsamında en dikkat çekici adım işletim sistemi tarafında Windows’tan Linux’a geçiş olarak öne çıkıyor.

    Hükümetin uzun vadeli hedefi ise ofis yazılımlarından iletişim araçlarına, veri tabanı sistemlerinden yapay zeka altyapısına kadar geniş bir teknoloji ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmak.

    Geçiş planı tüm kamu altyapısını kapsıyor

    DINUM tarafından paylaşılan plana göre bakanlıklar, sonbahara kadar yalnızca işletim sistemi değil, aynı zamanda çok sayıda dijital hizmet alanında da Avrupa dışı bağımlılığını azaltmak için adımlar atacak. Bu kapsamda iş istasyonları, iş birliği araçları, güvenlik çözümleri, yapay zeka sistemleri, veri tabanları, sanallaştırma altyapıları ve ağ ekipmanları gibi kritik alanlar yeniden yapılandırılacak.

    Planın merkezinde, kamu kurumlarında kullanılan dijital araçların daha yerel ve kontrol edilebilir alternatiflerle değiştirilmesi hedefi yer alıyor. Bu kapsamda devlet kurumlarında Tchap adlı güvenli mesajlaşma uygulaması, video konferans için Zoom’a alternatif olarak geliştirilen Visio ve dosya paylaşımı için kullanılan FranceTransfer gibi araçların yaygınlaştırılması planlanıyor.

    DINUM ayrıca bu dönüşüm sürecinin hızlandırılması için kamu ve özel sektör iş birliklerini koordine edecek ilk toplantıların Haziran ayında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu toplantıların, yeni dijital ekosistemin oluşturulmasında kritik rol oynaması bekleniyor.

    Fransa’nın bu hamlesi, Avrupa genelinde uzun süredir devam eden “dijital egemenlik” arayışının en güçlü adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği’nin büyük teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri sıklaştırdığı son yıllarda, özellikle ABD merkezli yazılım devlerine bağımlılığın azaltılması stratejik bir hedef haline gelmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    01.06 ehliyet kodu dayson silikon kaç saatte kurur ses teli polip ameliyatı olanların yorumları megane 4 mü toyota corolla mı macun çatlağı tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum