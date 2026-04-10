    Fransa devleti Windows'tan Linux'a geçiyor: ABD'ye bağımlılıktan kurtulma hedefi

    Fransa, dijital bağımsızlık hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin resmi bilişim kurumu DINUM tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında kullanılan iş istasyonlarında Windows işletim sistemi terk edilerek Linux tabanlı sistemlere geçiş planlanıyor.

    Devlet yapısında kritik bir rol oynayan DINUM’un bu kararı, kamu bilişim altyapısında köklü bir dönüşüm anlamına geliyor. Bu değişimle birlikte ABD merkezli ticari yazılımlara olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Bu geçiş sürecinde DINUM’a, İşletmeler Genel Müdürlüğü (DGE), Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) ve Devlet Satın Alma Kurumu (DAE) da destek veriyor.

    Üç aşamalı planın ilk adımı

    Linux’a geçiş, Fransa’nın Avrupa dışı dijital bağımlılıklarını azaltmayı amaçlayan üç temel adımdan biri olarak öne çıkıyor. Planın detaylarının sonbaharda netleşmesi beklenirken, iş istasyonlarından iş birliği araçlarına, antivirüs yazılımlarından yapay zeka çözümlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesinin yeniden yapılandırılması gündemde.

    Fransa yalnızca işletim sistemi tarafında değil, uygulama ekosisteminde de dönüşüme başladı. Ülke, kısa süre önce 80 bin Ulusal Sağlık Sigortası çalışanını Microsoft Teams, Zoom ve Dropbox gibi platformlardan açık kaynaklı alternatiflere geçirdi. Tchap, Visio ve FranceTransfert gibi yerli çözümlerle oluşturulan “La Suite” adlı sistem, kamu çalışanlarına modern bir iş birliği altyapısı sunuyor. Ayrıca hükümet, sağlık verilerinin depolandığı platformun da 2026 yılı sonuna kadar güvenilir bir yerli çözüme taşınacağını duyurdu.

    “Dijital egemenlik stratejik bir zorunluluk”

    Fransız yetkililer, bu dönüşümün arkasındaki motivasyonu açıkça ortaya koyuyor. Kamu yöneticileri, veri ve altyapı üzerindeki kontrolün yabancı şirketlere bağlı olmasının ciddi riskler barındırdığını vurguluyor. Yetkililere göre dijital egemenlik artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk. ABD ile Avrupa arasındaki kültürel ve politik farklılıkların da bu süreci hızlandırmış olabileceği düşünülüyor.

    Fransa’nın bu hamlesi yalnızca ülke içinde değil, Avrupa genelinde de etkili olabilir. Avrupa Birliği’nin önde gelen üyelerinden biri olan Fransa’nın bu yönde atacağı adımlar, diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir.

    Uzmanlara göre, Linux geçişi başarılı olursa bu dönüşüm kamu kurumlarından özel sektöre ve bireysel kullanıcılara kadar geniş bir alana yayılabilir. Bu durum özellikle ABD merkezli yazılım şirketleri açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/software/windows/french-government-say-its-ditching-windows-for-linux-country-accelerates-plans-to-ditch-us-based-software-in-digital-sovereignty-push https://www.numerique.gouv.fr/sinformer/espace-presse/souverainete-numerique-reduction-dependances-extra-europeennes/
