Fransa, internet devlerine GB başına vergi getirmeye hazırlanıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Fransa Ulusal Meclisi, Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin ülkedeki kullanıcılara ulaştırdığı internet verisi üzerinden vergilendirilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti. Teklif kapsamında şirketlerden dağıtılan her gigabayt içerik için 0,055 euro vergi alınması planlanıyor.

Fransa'da internet trafiği üzerinden vergi alınmasını öngören yeni düzenleme, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 11'e karşı 10 oyla kabul edildi. 30 Ekim'de gerçekleştirilen oylama sonucunda düzenleme, hükümetin ve Maliye Komisyonu raportörünün itirazlarına rağmen ülkenin gelecek dönem bütçesine eklendi. Ancak teklifin yürürlüğe girebilmesi için Senato'dan da onay alması gerekiyor.

Reddit, giriş yapmadan içerik görüntüleme dönemini sona erdiriyor 2 sa. önce eklendi

Google, Netflix ve Meta gibi şirketler hedefte

Düzenleme, Fransa'daki kullanıcılara yüksek miktarda internet içeriği ulaştıran büyük teknoloji şirketlerini kapsıyor. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi platformlar, kullanıcılarına sundukları içeriklerin oluşturduğu veri trafiği üzerinden vergilendirilebilecek.

Önerinin kabul edilmesi halinde şirketlerin ödeyeceği vergi, Fransa'daki kullanıcılara ulaştırılan toplam veri miktarına göre hesaplanacak. Dolayısıyla video akışı, sosyal medya içerikleri ve diğer çevrim içi hizmetler üzerinden oluşturulan trafik, şirketlerin vergi yükünü doğrudan etkileyebilecek.

Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri, verginin şirketlerin gelirleri veya abonelik sayıları yerine doğrudan dağıtılan veri miktarına dayanması. Bu yaklaşım, özellikle yüksek çözünürlüklü video akışı ve yoğun içerik tüketimi sunan platformları etkileyebilir. Teklifin yasalaşması halinde, Hükümetin yıllık 10 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Fransa, internet devlerine GB başına vergi getirmeye hazırlanıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: