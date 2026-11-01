Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransa, internet devlerine GB başına vergi getirmeye hazırlanıyor

    Fransa'da kabul edilen yeni düzenleme, Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi şirketlerden Fransız kullanıcılara ulaştırdıkları her gigabayt veri için 0,055 euro vergi alınmasını öngörüyor.

    Fransa, internet devlerine GB başına vergi getirmeye hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Fransa Ulusal Meclisi, Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin ülkedeki kullanıcılara ulaştırdığı internet verisi üzerinden vergilendirilmesini öngören düzenlemeyi kabul etti. Teklif kapsamında şirketlerden dağıtılan her gigabayt içerik için 0,055 euro vergi alınması planlanıyor.

    Fransa'da internet trafiği üzerinden vergi alınmasını öngören yeni düzenleme, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada 11'e karşı 10 oyla kabul edildi. 30 Ekim'de gerçekleştirilen oylama sonucunda düzenleme, hükümetin ve Maliye Komisyonu raportörünün itirazlarına rağmen ülkenin gelecek dönem bütçesine eklendi. Ancak teklifin yürürlüğe girebilmesi için Senato'dan da onay alması gerekiyor.

    Google, Netflix ve Meta gibi şirketler hedefte

    Düzenleme, Fransa'daki kullanıcılara yüksek miktarda internet içeriği ulaştıran büyük teknoloji şirketlerini kapsıyor. Google, Netflix, TikTok ve Meta gibi platformlar, kullanıcılarına sundukları içeriklerin oluşturduğu veri trafiği üzerinden vergilendirilebilecek.

    Önerinin kabul edilmesi halinde şirketlerin ödeyeceği vergi, Fransa'daki kullanıcılara ulaştırılan toplam veri miktarına göre hesaplanacak. Dolayısıyla video akışı, sosyal medya içerikleri ve diğer çevrim içi hizmetler üzerinden oluşturulan trafik, şirketlerin vergi yükünü doğrudan etkileyebilecek. 

    Düzenlemenin dikkat çeken noktalarından biri, verginin şirketlerin gelirleri veya abonelik sayıları yerine doğrudan dağıtılan veri miktarına dayanması. Bu yaklaşım, özellikle yüksek çözünürlüklü video akışı ve yoğun içerik tüketimi sunan platformları etkileyebilir. Teklifin yasalaşması halinde, Hükümetin yıllık 10 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/software/social-media/french-lawmakers-approve-usd11-2-billion-internet-tax-based-on-traffic-usage-costs-usd0-65-per-gigabyte-of-content-accessed-us-tech-giants-like-google-and-meta-face-new-levies-on-content-delivered-to-french-subscribers https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2026-2027/premiere-seance-du-vendredi-30-octobre-2026
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    valorant başlatılamadı hatası toyota corolla 1.6 comfort otomatik vites yorumları colamerim kullananlar yorumları ziraat prestij kart özellikleri chris tucker filmleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix X4
    Omix X4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum