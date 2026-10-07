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    Fransa’nın en büyük pili çevrimiçi oldu: 100 bin kişiye elektrik verecek

    Fransa’nın en büyük bataryası hizmete girdi. Tesis, şebekeyi dengeleyecek ve Marne bölgesindeki konutların elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini depolayabilecek.

    Fransa’nın en büyük pili çevrimiçi oldu Tam Boyutta Gör

    Fransa’nın kuzeydoğusundaki Cernay-les-Reims bölgesinde 240 MW güç ve 480 MWh kapasiteye sahip dev batarya enerji depolama sistemi (BESS) devreye alındı. TagEnergy tarafından kurulan tesis, ülkenin şu anda işletmede olan en büyük batarya depolama projesi oldu. Şirkete göre bu tesis, yarım milyondan fazla kişinin yaşadığı Marne bölgesinin konut elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılayacak.

    140 Tesla Megapack kullanılıyor

    1 Ekim’de resmi olarak açılışı yapılan tesis, bu tarihten önce yaklaşık dört aydır elektrik şebekesine bağlı olarak çalışıyordu. Tesis aynı zamanda TagEnergy’nin Fransa’daki faaliyete geçen ilk enerji depolama yatırımı olma özelliğini de taşıyor.

    Tesis, Fransa’nın iletim sistemi operatörü RTE’nin 225 kV’luk elektrik şebekesine bağlandı. Toplam 3 hektardan biraz daha geniş bir alana kurulan tesiste 140 adet Tesla Megapack batarya ünitesi bulunuyor.

    Devreye giren tesis sadece enerji depolamaya görevi görmeyecek. İhtiyaç halinde şebekenin dengelenmesine de katkı sağlayacak. Bu kapsamda tesisin ilk dört aylık işletme dönemindeki performansı da dikkat çekiyor. Bu süreçte şebekeye 70,5 GWh elektrik geri verildi. Sistem ayrıca 125 günlük dönem içerisinde 145 tam şarj-deşarj döngüsü gerçekleştirdi.

    2019 yılında kurulan Portekiz merkezli şirket, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Japonya ve Avustralya’da güneş, rüzgar ve batarya depolama projelerinden oluşan 10 GW’ın üzerinde bir portföye sahip. Bunun 2 GW’tan fazlası halihazırda işletmede bulunuyor.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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