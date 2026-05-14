Fransa’nın sistemleri Bayraktar TB2’ye eklenecek: İmzalar atıldı

Tam Boyutta Gör Fransa merkezli savunma şirketi Safran Electronics & Defense ile Baykar, insansız hava araçları ve akıllı mühimmat teknolojilerinin geleceğine yönelik kapsamlı bir iş birliğine imza attı. İki şirket arasında yapılan anlaşmanın gelişmiş navigasyon sistemleri, elektro-optik sensörler ve güdümlü silah çözümlerinin ortak geliştirilmesini kapsadığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre ortaklığın temel hedefi hem insansız hava araçları hem de hava-yer görevleri için daha yüksek hassasiyet, gelişmiş keşif kabiliyeti ve entegre görev sistemleri sunan yeni çözümler geliştirmek olacak. İş birliği kapsamında Safran’ın ileri seviye optronik sistemleri ile sahada kendini kanıtlamış Baykar’ın insansız hava platformları bir araya getirilecek.

Bayraktar TB2’ye Euroflir entegrasyonu

Anlaşmanın en dikkat çekici ayağını ise Baykar’ın Bayraktar TB2 platformuna Safran tarafından geliştirilen Euroflir elektro-optik sisteminin entegrasyonu oluşturuyor.

Safran’ın Euroflir sistemi, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve gelişmiş hedefleme yetenekleriyle öne çıkıyor. Sistem özellikle zorlu operasyonel koşullarda hassas hedef takibi, uzun menzilli gözlem ve gelişmiş durumsal farkındalık sağlamasıyla biliniyor.

Ortak çalışma yalnızca sensör entegrasyonuyla sınırlı kalmayacak. İki şirket, navigasyon sistemleri, zamanlama teknolojileri ve güdümlü mühimmat çözümlerini de kapsayan yeni nesil entegre sistemler üzerinde birlikte çalışacak.

Küresel müşterilere sunulacak

Tam Boyutta Gör Safran ve Baykar, geliştirilecek çözümleri küresel müşteri ağına birlikte sunmayı planlıyor. Şirketler teknoloji geliştirme süreçlerinin yanı sıra operasyonel faaliyetler ve ticari çalışmalar konusunda da yakın iş birliği yürütecek.

Safran Electronics & Defense Savunma İş Birimi Başkanı Alexandre Ziegler şunları söyledi: “Gelişmiş Euroflir optronik sistemlerimizi ve dünya çapındaki konum, navigasyon ve zamanlama teknolojilerimizi Baykar’ın TB2 insansız hava araçlarına entegre ederek operasyonel performansı bir üst seviyeye taşıyoruz. Baykar ile birlikte TB2 insansız hava araçları için yüksek düzeyde hassasiyet ve istihbarat yeteneği sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise şunları vurguladı: “Safran Electronics & Defense ile imzalanan Mutabakat Zaptı, stratejik işbirliğimizi ilerletme yolunda önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ortaklık sayesinde, yenilikçi çözümler sunmayı ve pazarda yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz.”

