Fransa’nın sistemleri Bayraktar TB2’ye eklenecek: İmzalar atıldı

Yapılan açıklamaya göre ortaklığın temel hedefi hem insansız hava araçları hem de hava-yer görevleri için daha yüksek hassasiyet, gelişmiş keşif kabiliyeti ve entegre görev sistemleri sunan yeni çözümler geliştirmek olacak. İş birliği kapsamında Safran’ın ileri seviye optronik sistemleri ile sahada kendini kanıtlamış Baykar’ın insansız hava platformları bir araya getirilecek.
Bayraktar TB2’ye Euroflir entegrasyonu
Anlaşmanın en dikkat çekici ayağını ise Baykar’ın Bayraktar TB2 platformuna Safran tarafından geliştirilen Euroflir elektro-optik sisteminin entegrasyonu oluşturuyor.
Safran’ın Euroflir sistemi, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve gelişmiş hedefleme yetenekleriyle öne çıkıyor. Sistem özellikle zorlu operasyonel koşullarda hassas hedef takibi, uzun menzilli gözlem ve gelişmiş durumsal farkındalık sağlamasıyla biliniyor.
Ortak çalışma yalnızca sensör entegrasyonuyla sınırlı kalmayacak. İki şirket, navigasyon sistemleri, zamanlama teknolojileri ve güdümlü mühimmat çözümlerini de kapsayan yeni nesil entegre sistemler üzerinde birlikte çalışacak.
Küresel müşterilere sunulacak
Safran Electronics & Defense Savunma İş Birimi Başkanı Alexandre Ziegler şunları söyledi: “Gelişmiş Euroflir optronik sistemlerimizi ve dünya çapındaki konum, navigasyon ve zamanlama teknolojilerimizi Baykar’ın TB2 insansız hava araçlarına entegre ederek operasyonel performansı bir üst seviyeye taşıyoruz. Baykar ile birlikte TB2 insansız hava araçları için yüksek düzeyde hassasiyet ve istihbarat yeteneği sunmaktan gurur duyuyoruz.”
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise şunları vurguladı: “Safran Electronics & Defense ile imzalanan Mutabakat Zaptı, stratejik işbirliğimizi ilerletme yolunda önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ortaklık sayesinde, yenilikçi çözümler sunmayı ve pazarda yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz.”Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.
135 Kişi Okuyor (5 Üye, 130 Misafir) 18 Masaüstü 117 Mobil
7187 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Safran Electronics and Defense, baykar ve