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    Fransa, Tesla’nın FSD sisteminin AB’de onaylanmasına karşı çıktı

    Tesla’nın Avrupa Birliği’nde yaygınlaştırmayı hedeflediği sürüş destek yazılımı Full Self-Driving (FSD), Fransa engelinde takıldı. Fransa, FSD’nin AB onayına karşı çıktığını duyurdu.

    Fransa, Tesla’nın FSD sisteminin AB’de onaylanmasına karşı çıktı Tam Boyutta Gör

    Tesla'nın gelişmiş sürüş destek yazılımı Full Self-Driving (FSD), Avrupa’da yeni bir engelle karşılaştı. Fransa, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek FSD'nin mevcut haliyle Avrupa Birliği yollarında kullanılmasına onay verilmesine karşı olduğunu açıkladı. Böylece Fransa, sistemin AB genelinde onaylanmasına karşı çıkan ilk AB ülkesi oldu.

    Fransa’ya göre güvenlik yetersiz

    Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, yayımladığı video mesajında FSD'nin önemli teknolojik yenilikler sunduğunu kabul etmiş olsa da mevcut sürümün güvenlik açısından yeterli seviyeye ulaşmadığını söyledi.

    Hız limitlerinin aşılması ve sürücünün dikkatinin dağılması gibi risklere dikkat çeken Tabarot, bu koşullarda sistemin kullanımına izin verilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti. Fransız Bakan ayrıca, isim vermese de diğer bazı Avrupa ülkelerinin de benzer endişeleri olduğu belirtti. Daha önce İsveç'in de FSD'nin AB genelinde onaylanmasına karşı çıkabileceği iddia edilmişti.

    İlk onay Hollanda’dan gelmişti

    Tesla'nın FSD sistemi, sürücünün direksiyon başında ve müdahaleye hazır olması şartıyla otomobilin hızlanmasını, fren yapmasını ve direksiyon kontrolünü üstlenebilen gelişmiş bir sürüş destek sistemi olarak tanımlanıyor.

    Fransa, Tesla’nın FSD sisteminin AB’de onaylanmasına karşı çıktı Tam Boyutta Gör
    Süreç kapsamında Hollanda Karayolu Otoritesi (RDW), nisan ayında FSD'nin Hollanda yollarında kullanımına geçici onay verdi. Bunun ardından Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya da aynı yönde geçici onay sürecini başlattı.

    Öte yandan Finlandiya ve Yunanistan'da ise FSD sistemi halen değerlendirme aşamasında bulunuyor.

    Bu eylül ve kasım aylarında yapılacak oturumda FSD sisteminin AB genelinde onayı görüşülecek. Buradaki oylamada FSD’nin onaylanması için nitelikli çoğunluk aranacak. Öte yandan FSD, Tesla açısından şirketin satışlarını destekleyen ve ek gelir sağlayan önemli bir ürün olarak görülüyor.

    Fransa'nın açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk, “Fransa'da FSD'nin onaylanmasının ertelenmesinin can kaybına yol açacağını” yazdı.

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