    Fransa, 2027'den itibaren yeni binalarda doğalgaz kombilerini yasaklıyor

    Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak amacıyla yeni yapılacak binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin yıl sonuna kadar yasaklanacağını duyurdu. Yasak, apartmanlar gibi çok daireli konutları da kapsayacak.

    Temiz enerjinin payı %60'a yükseltilecek

    Lecornu, petrol ve gaza bağımlı kalındığı sürece diğer ülkelerdeki savaşların ekonomik etkilerinin hissedilmeye devam edeceğini vurguladı. Orta Doğu’daki savaşın doğrudan Fransa’nın savaşı olmadığını ancak yine de ülkeyi etkilediğini belirten Başbakan, Fransa’nın kendi topraklarında ürettiği, büyük ölçüde nükleer kaynaklı elektriğin önemli bir avantaj olduğunu ifade etti. Hükümetin hedefi, 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve gazın payını %60’tan %40'a düşürerek, temiz enerjinin payını %60'a çıkarmak.

    Ayrıca hükümet, elektrifikasyon desteklerini 2030’a kadar yıllık 5,5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarmayı planlıyor. Ancak bu artışın yeni kaynaklardan değil, mevcut enerji harcamalarının azaltılması ve kamu ile özel sektördeki desteklerin yeniden yönlendirilmesiyle sağlanacağı belirtildi.

    Her yıl 1 milyon ısı pompası kurulması hedefleniyor

    Plan kapsamında, 2050 yılına kadar 2 milyon sosyal konutun doğalgaz kullanımından çıkarılması hedefleniyor. Müstakil evlerde halihazırda uygulanan doğalgaz yasağı, artık ticari binalar ve çok konutlu yapıları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bunun yanında, 2030’a kadar her yıl Fransa’da üretilmiş 1 milyon ısı pompası kurulması planlanıyor; bu sayede ısınma maliyetlerinin yarıya düşmesi bekleniyor.

    Ulaşım alanında ise hükümet, özellikle iş gereği sürekli araç kullanan kesimler için desteklerini artırıyor. Haziran ayından itibaren, yakıt fiyatlarından etkilenen sağlık çalışanları, hemşireler ve esnaf gibi yüksek kilometre yapan sürücüler için düşük maliyetli kiralama yöntemiyle 50 bin ek elektrikli araç teşvik edilecek. Şirketlere de elektrikli van ve kamyon alımlarında araç başına 100 bin euroya kadar destek verilecek. Bu destekler, son kilometre teslimatlarında kullanılan kargo bisikletlerini de kapsayacak.

