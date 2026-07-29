Fransız şirket İstanbul'un boğaz köprülerine talip oldu

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Tam Boyutta Gör Devlet sorumluluğundaki boğaz köprüleri ve bazı devlet otoyollarının özelleştirilmesi için potansiyel yatırımcılarla görüşmeler sürüyor. İlk olarak Reuter’sın duyurduğu özelleştirme süreci hakkında bir bilgi de Bloomberg’den geldi. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Fransız şirket Meridiam’ın köprü ve otoyllara teklif vermek için hazırlık yaptığını duyurdu.

Fransa merkezli Meridiam, İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme hakları için açılması planlanan ihaleye katılmak amacıyla Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planlıyor. Ayrıca başka Türk şirketlerin de söz konusu özelleştirme süreci için yabancı yatırımlarla ortaklık kurarak ihaleye girmeye hazırlandığı ifade edildi.

İhale hazırlıkları tamamlanmak üzere

İhale süreci için hazırlıklarda sona gelindi. Köprü ve otoyolların dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılması planlanıyor. Özelleştirme sürecini yönetmesi için Ernst&Young isimli danışmanlık şirketine yetki verildi. Şirket yetkilileri, potansiyel yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor.

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Merkezi Paris’te bulunan Meridiam, Türkiye’de daha önce şehir hastanesi projelerinde yatırımcı olarak yer almıştı. ABD'deki havaalanları ve otoyol projeleri, Afrika'daki güneş enerjisi yatırımları ve Avrupa'daki enerji dönüşümü projelerinde de yatırımcı olarak yer aldı. Ulaşım, sağlık, enerji ve kamu altyapısı alanlarında kamu-özel iş birliği (PPP) modeliyle uzun vadeli yatırımlar gerçekleştiriyor. Dünya genelinde 130'dan fazla altyapı projesine yatırım yapan Meridiam'ın Paris'in yanı sıra Washington, İstanbul, Dakar, Viyana, Amman, Johannesburg, Addis Ababa, Libreville ve Lüksemburg'da ofisleri bulunuyor.

Hangi köprü ve otoyollar özelleştirilecek?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

KGM Sorumluluğundaki Devlet Otoyolları

İstanbul’daki iki köprünün özelleştirilmesi için önceki yıllarda bir ihale yapılmıştı. 2013’teki ihaleye en yüksek 5,7 milyar dolar teklifi gelmiş ve bu teklif düşük bulunduğu için iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük 7 milyar dolarlık teklif beklediğini ifade etmişti.

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Fransız şirket İstanbul'un boğaz köprülerine talip oldu

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