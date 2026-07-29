Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fransız şirket İstanbul'un boğaz köprülerine talip oldu

    Bloomberg'in haberine göre Fransız şirket Meridiam, İstanbul'daki iki boğaz köprüsü ve KGM sorumluluğundaki devlet otoyollarının özelleştirilmesi ihalesine teklif vermeye hazırlanıyor.

    Fransız şirket İstanbul'un boğaz köprülerine talip oldu Tam Boyutta Gör
    Devlet sorumluluğundaki boğaz köprüleri ve bazı devlet otoyollarının özelleştirilmesi için potansiyel yatırımcılarla görüşmeler sürüyor. İlk olarak Reuter’sın duyurduğu özelleştirme süreci hakkında bir bilgi de Bloomberg’den geldi. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Fransız şirket Meridiam’ın köprü ve otoyllara teklif vermek için hazırlık yaptığını duyurdu.

    Fransa merkezli Meridiam, İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme hakları için açılması planlanan ihaleye katılmak amacıyla Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ile bir konsorsiyum kurmayı planlıyor. Ayrıca başka Türk şirketlerin de söz konusu özelleştirme süreci için yabancı yatırımlarla ortaklık kurarak ihaleye girmeye hazırlandığı ifade edildi.

    İhale hazırlıkları tamamlanmak üzere

    İhale süreci için hazırlıklarda sona gelindi. Köprü ve otoyolların dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılması planlanıyor. Özelleştirme sürecini yönetmesi için Ernst&Young isimli danışmanlık şirketine yetki verildi. Şirket yetkilileri, potansiyel yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor.

    Merkezi Paris’te bulunan Meridiam, Türkiye’de daha önce şehir hastanesi projelerinde yatırımcı olarak yer almıştı. ABD'deki havaalanları ve otoyol projeleri, Afrika'daki güneş enerjisi yatırımları ve Avrupa'daki enerji dönüşümü projelerinde de yatırımcı olarak yer aldı. Ulaşım, sağlık, enerji ve kamu altyapısı alanlarında kamu-özel iş birliği (PPP) modeliyle uzun vadeli yatırımlar gerçekleştiriyor. Dünya genelinde 130'dan fazla altyapı projesine yatırım yapan Meridiam'ın Paris'in yanı sıra Washington, İstanbul, Dakar, Viyana, Amman, Johannesburg, Addis Ababa, Libreville ve Lüksemburg'da ofisleri bulunuyor.

    Hangi köprü ve otoyollar özelleştirilecek?

    • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
    • KGM Sorumluluğundaki Devlet Otoyolları

    İstanbul’daki iki köprünün özelleştirilmesi için önceki yıllarda bir ihale yapılmıştı. 2013’teki ihaleye en yüksek 5,7 milyar dolar teklifi gelmiş ve bu teklif düşük bulunduğu için iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük 7 milyar dolarlık teklif beklediğini ifade etmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cmhrsfk +62 vurduvegololdu +56 Sedatcx +55 oguzhandincel1 +36 Ike +33 SomeoneWhoCares +32 cihat52.5 +27 LaciRomantik +24 Sarper Yasin Mutlubay +22 drserk +20
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    14 Kişi Okuyor (3 Üye, 11 Misafir) 4 Masaüstü 10 Mobil
    hexus, denizgokumut, Fatih1731 okuyor
    H
    D
    F
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1401 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, istanbul ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    messenger da arkadaşım olmadığı halde sohbet listemde gözüküyor opel corsa 1.3 cdti essentia alınır mı profesyonel yoyo ilk turkcellim doğalgaz alarmı neden öter

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum