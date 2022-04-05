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    Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak

    Dünya çapında 2019, 2020 ve 2021 yıllarında en çok indirilen ve yüz milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan Battle Royale oyunu Free Fire, Türkiye’de çok sayıda oyuncunun vazgeçilmezi olarak yer alıyor.
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    Free Fire, Ramazan’da Oyunculara 1 Ton Baklava Dağıtacak
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    Türkiye’nin dört bir yanından sıkı oyunculara sahip olan Free Fire oyununun Türkiye ekibi gelen Ramazan dönemi odağında 2 Nisan'da başlayan oyun içi etkinliğe baklava puanı/ödülü unsurunu ekledi. Bu anlamlı proje kapsamında oyuncular, oyun içerisinde topladıkları baklava puanları (token) ile yine oyun-içi bir panel üzerinden baklava kazanmak için yarışacaklar. Ramazan ayı boyunca her hafta 200 oyuncuya 1 kilogramlık özel baklava paketleri ödül olarak iletilecek. Türkiye oyun ekosistemindeki ünlü bazı isimlerin de dahil edileceği gönderimlerle toplam 1 ton baklava dağıtılacak. Proje kapsamında Free Fire ekibi ayrıca oyun-içi kostümler ve farklı öğeler de barındıran toplam değeri 3.000.000 TL olan hediye kartlarını da Türkiye genelindeki oyun severlere gönderecek.

    Free Fire, Ramazan projesini özel bir video ile duyurmayı da ihmal etmiyor. Türk Baklavası ödüllü oyun odağında oyunculara dağıtılacak baklava kutularının gerçek hayattaki örnek bir dağıtımı keyifli bir kurguyla izleyicilere aktarılıyor.

    Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Google Play’de 1 milyardan fazla indirmeye ulaşan Free Fire her dönem oyuncuları keyifli bir mücadeleye ve büyük bir heyecan fırtınasına sürüklüyor. Free Fire’ı iOS AppStore ya da Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, Free Fire MAX, hem iOS AppStore hem de Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

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    C
    Ceydaglc05 3 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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