Freelander 8'in lüks kabini tanıtıldı: 46 inçlik dev panoramik ekran

Gücünü Qualcomm ve Huawei’den alıyor
Freelander 8, araç içi bilgisayar donanımında sektörün en güçlü işlemcilerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 8397’yi kullanıyor. Bu yeni çip, mevcut Snapdragon 8295 işlemcisine kıyasla 3 kat daha fazla CPU gücü ve 12 kat daha yüksek NPU (yapay zeka) performansı vadediyor.
Sürüş destek sistemlerinde ise Huawei damgası bulunuyor. Araç, Huawei Qiankun ADS otonom sürüş teknolojisiyle yollara çıkacak. Ön konsolda 46,3 inçlik devasa bir 8K panoramik ekran yer alırken, arka yolcular için 17,3 inçlik tavan ekranı bulunuyor. Ayrıca iç mekanda ahşap kaplamalar, geri dönüştürülmüş alüminyum detaylar ve Nappa deri döşemeler kullanılmış.
İkinci Sırada malikane konforu
Katlanır masalar, Type-C bağlantı noktaları ve -6°C ile 50°C arasında çalışan 10 litrelik sıcaklık kontrollü buzdolabı gibi ekstra özelliklerin de sunulduğu alanda 23 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, çift katmanlı akustik camlar ve aktif gürültü engelleme sistemiyle destekleniyor.
Üçüncü sırada bile ısıtma ve havalandırma
5.118 mm uzunluğu, 2.050 mm genişliği, 1.898 mm yüksekliği ve 3.040 mm aks mesafesiyle devasa boyutlara sahip olan Freelander 8, Chery’nin 800V mimarisini temel alıyor. CATL bataryalarıyla desteklenen araç, menzil uzatıcı (EREV) ve tamamen elektrikli versiyon seçenekleriyle üretilecek.
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