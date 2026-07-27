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    Freelander 8'in lüks kabini tanıtıldı: 46 inçlik dev panoramik ekran

    Chery-JLR ortaklığının ilk meyvesi dev elektrikli SUV Freelander 8, lansman öncesi iç mekanıyla gövde gösterisi yaptı. Model, Snapdragon 8397 çipi ve 3 sıralı ısıtmalı koltuklarıyla dikkat çekiyor.

    Freelander 8'in lüks kabini tanıtıldı: 46 inçlik dev ekran Tam Boyutta Gör
    Chery ile Jaguar Land Rover (JLR) ortaklığında bağımsız bir elektrikli marka olarak yeniden doğan Freelander, ilk modeli Freelander 8’in iç mekan detaylarını gösterdi. Ağustos ayında resmi olarak satışa sunulması beklenen dev lüks SUV, hem işlemci gücü hem de kabin konforuyla çıtayı oldukça yukarı taşıyor.

    Gücünü Qualcomm ve Huawei’den alıyor

    Freelander 8, araç içi bilgisayar donanımında sektörün en güçlü işlemcilerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 8397’yi kullanıyor. Bu yeni çip, mevcut Snapdragon 8295 işlemcisine kıyasla 3 kat daha fazla CPU gücü ve 12 kat daha yüksek NPU (yapay zeka) performansı vadediyor.

    Sürüş destek sistemlerinde ise Huawei damgası bulunuyor. Araç, Huawei Qiankun ADS otonom sürüş teknolojisiyle yollara çıkacak. Ön konsolda 46,3 inçlik devasa bir 8K panoramik ekran yer alırken, arka yolcular için 17,3 inçlik tavan ekranı bulunuyor. Ayrıca iç mekanda ahşap kaplamalar, geri dönüştürülmüş alüminyum detaylar ve Nappa deri döşemeler kullanılmış.

    İkinci Sırada malikane konforu

    Freelander 8'in lüks kabini tanıtıldı: 46 inçlik dev ekran Tam Boyutta Gör
    Üreticinin "Yaşam Odası" olarak adlandırdığı ikinci sıra koltuk alanında iki adet bağımsız kaptan koltuğu bulunuyor. Her iki koltukta da ısıtma, havalandırma ve 16 noktalı masaj fonksiyonu mevcut. Sağ arka koltuk ise 145 dereceye kadar yatırılabilmesi ve 4 yönlü elektrikli bacak desteğiyle öne çıkıyor.

    Katlanır masalar, Type-C bağlantı noktaları ve -6°C ile 50°C arasında çalışan 10 litrelik sıcaklık kontrollü buzdolabı gibi ekstra özelliklerin de sunulduğu alanda 23 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, çift katmanlı akustik camlar ve aktif gürültü engelleme sistemiyle destekleniyor.

    Üçüncü sırada bile ısıtma ve havalandırma

    Freelander 8'in lüks kabini tanıtıldı: 46 inçlik dev ekran Tam Boyutta Gör
    SUV segmentinde üçüncü sıra koltuklar genelde dar ve donanımsız olmasıyla bilinirken, Freelander 8 bu algıyı kırıyor. "Skylight Corridor" adı verilen 1,15 metrelik cam tavanın altında 960 mm net baş mesafesi sunuluyor. Ayrıca, üçüncü sıra koltuklarda dahi ısıtma ve havalandırma standart olarak yer alıyor.

    5.118 mm uzunluğu, 2.050 mm genişliği, 1.898 mm yüksekliği ve 3.040 mm aks mesafesiyle devasa boyutlara sahip olan Freelander 8, Chery’nin 800V mimarisini temel alıyor. CATL bataryalarıyla desteklenen araç, menzil uzatıcı (EREV) ve tamamen elektrikli versiyon seçenekleriyle üretilecek.

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