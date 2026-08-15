3 tonluk dev Freelander 8 satışa çıktı: 818 beygir güç ve 12 dakikada şarj

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Tam Boyutta Gör Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığıyla yeniden hayata geçirilen Freelander markasının ilk modellerinden Freelander 8 için Çin'de ön satış süreci başladı. Büyük SUV, geniş yaşam alanı, menzil artırıcılı hibrit motoru ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Freelander 8 neler sunuyor?

Freelander 8'in tasarımı, markanın daha önce tanıttığı Concept 97'den izler taşıyor. SUV, kapalı ön ızgara, dikdörtgen farlar ve kutu formlu gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Araç Thermal Lemon Gold, Streaming Silver ve Twilight Purple olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. 5.1 metreyi aşan uzunluğu ve 3.040 mm’lik aks mesafesiyle oldukça büyük bir gövdeye sahip olan model 2.980 kg ağırlığıyla da dikkat çekiyor.

Kabin tarafında ise 46,3 inçlik panoramik ekran ve 15,6 inçlik merkezi ekran bulunuyor. İç mekanda K9 sınıfı optik kristalden üretilen, 144 hassas yüzeye sahip iki döner kumanda ve fiziksel düğmeler kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör İkinci sırada ısıtma, havalandırma, masaj ve bacak desteği özelliklerine sahip iki adet sıfır yerçekimi koltuğu yer alıyor. Bu bölümde ayrıca katlanabilir masa, buzdolabı ve tavana yerleştirilmiş eğlence ekranı bulunuyor. Üçüncü sıra ise ayarlanabilir koltuklar ve bardaklıklarla destekleniyor.

12 dakikada %20'den %80'e şarj

Model, 800V yüksek voltajlı menzil artırıcılı bir platform üzerine inşa edildi. 6C şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine yalnızca 12 dakikada ulaşabildiği belirtiliyor.

Freelander 8'in güç aktarma sistemi 1.5 litrelik dört silindirli turbo motoru menzil artırıcı olarak kullanıyor. Sisteme CATL imzalı 60,3 kWh kapasiteli Freevoy NMC batarya eşlik ediyor. Model, CLTC ölçümlerine göre yalnızca elektrik gücüyle 310 kilometreye kadar menzil sunuyor.

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818 beygir güç ve dört tekerlekten çekiş

Çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi toplam 610 kW, yani yaklaşık 818 beygir güç ve 813 Nm maksimum tork üretiyor. Bu değerler Freelander 8'in 0'dan 100 km/s hıza 4,6 saniyede çıkmasını sağlıyor. Arka taraftaki 250 kW (335 beygir) gücündeki iki vitesli elektrik motoru ise tekerleklerde 8.000 Nm'ye kadar tork üretebiliyor.

Huawei destekli otonom sürüş

Freelander 8, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8397 otomotiv platformunu kullanan ilk modellerden biri olarak öne çıkıyor. SUV'un tüm versiyonlarında Huawei'nin Qiankun Smart Driving ADS 5 gelişmiş sürüş destek sistemi standart olarak sunuluyor.

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Freelander 8 ayrıca Huawei Qiankun ile geliştirilen i-ATS Intelligent All-Terrain System sistemini kullanıyor. Ön, orta ve arka diferansiyel kilitleriyle desteklenen sistem, standart olarak sunulan ±10 derecelik arka tekerlek yönlendirme özelliği sayesinde dönüş çapını azaltıyor. Araçta ayrıca yana doğru hareket etmeyi sağlayan "yengeç yürüyüşü" modu bulunuyor.

Frenleme tarafında altı pistonlu sabit kaliperler ve 404 mm havalandırmalı diskler kullanılıyor. Üretici, Freelander 8'in 35,7 metrelik fren mesafesine ulaşabildiğini belirtiyor.

Fiyatlar

Freelander 8, Çin'de beş farklı fiyat seçeneğiyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesindeki Large Five-Seater versiyonu 339.900 yuan (50 bin dolar) fiyatla başlarken, altı koltuklu Large Six-Seater versiyonu 349.900 yuan'dan (51.500 dolar) satışa çıkıyor. Max Edition 379.900 yuan, Max+ Edition 429.900 yuan ve Pro Edition 349.900 yuan fiyat etiketine sahip. Ayrıca 1.000 adetle sınırlı First Edition'ın tavsiye edilen fiyatı 459.900 yuan olurken, lansmana özel fiyatı 449.900 yuan (66.200 dolar) olarak açıklandı.

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Freelander 8 satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

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