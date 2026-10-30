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    Dark Souls ve Elden Ring'in efsanevi stüdyosu yeni oyununu erteledi

    Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring gibi unutulmaz oyunların arkasındaki stüdyo olan From Software, normalde bu yıl çıkması beklenen yeni RPG oyunu The Duskbloods'ı erteledi.

    Dark Souls ve Elden Ring'in efsanevi stüdyosu yeni oyununu erteledi Tam Boyutta Gör
    Armored Core, Dark Souls, Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software'ın, bu yıl oyunlarına bir yenisini daha eklemesi bekleniyordu. Nintendo Switch 2'ye özel olarak hazırlanan The Duskbloods'ın, bu yıl bitmeden çıkması planlanıyordu. Ancak stüdyo sürpriz bir kararla The Duskbloods'ı 2027'ye erteledi.

    From Software, The Duskbloods'ın 2027'de çıkacağını duyurmak dışında net bir tarih vermedi. Ancak oyunun yılın ilk yarısında çıkacağı düşünülüyor. Zaten stüdyo da yapım aşamasında artık son düzlüğe girdiklerini söylüyor.

    Böylesine dikkat çekici bir oyunun ertelenmiş olması, Nintendo'nun 2026 takviminde de büyük bir boşluk bıracak. Zira Switch 2 sahipleri için 2026'nın en merakla beklenen oyunlarından biri The Duskbloods'tı.

    The Duskbloods, Oynanış Olarak Elden Ring: Nightreign'e Benzetiliyor

    Şu ana kadar yayınlanan videolara bakılırsa The Duskbloods, Elden Ring: Nightreign'e benzer bir oyun olacak. Aynı Nightreign gibi multiplayer (çok oyunculu) bir oyun olan Duskbloods, yüksek tempolu PvPvE aksiyonunu stratejik puan (Erden Puanı) toplama yarışıyla birleştiren, dinamik bir hayatta kalma tecrübesi vaat ediyor. Sekiz kişilik haritalarda, turlar ilerledikçe en düşük puana sahip oyuncuları eleyen sert bir rekabet mekanizması devrede olacak. Maçın sonunda tek kişi kazanacak olsa da oyuncular turları birlikte aşıp sona yaklaşmak için stratejik ortaklıklar kurabilecek

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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