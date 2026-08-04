Tesla'da güncelleme krizi: FSD v14 Lite sonrası araçlarda arızalar arttı

Eski HW3 donanımının sınırlarını zorluyor
Tesla, FSD v14 Lite sürümünü ilk olarak haziran ayının sonunda HW3 donanımlı araçlara sunmaya başladı. Güncelleme daha sonra 21 Temmuz'da yayımlanan 2026.20.6.11 yazılımı (FSD v14.3.6) ile geniş çapta dağıtıma açıldı.
Ancak daha gelişmiş v14 tabanlı modelin bu donanım üzerinde çalıştırılmasıyla birlikte, kullanıcılar Autopilot bilgisayarının normalden daha yüksek sıcaklıklara ulaştığını bildirmeye başladı.
90 dereceyi aşan sıcaklıklar rapor ediliyor
Servis modu ekran görüntülerini paylaşan bazı kullanıcılar, Autopilot ECU kartında "APP_w141_ECU_Thermal_Issue" hata kodunun oluştuğunu belirtiyor. Bu ayarı kart sıcaklığı 90 derecenin üzerine çıktığında veriliyor. Bazı kullanıcıların ölçümlerinde ise sıcaklığın 96 dereceye kadar yükseldiği görülüyor.
Bu durum yaşandığında sürücünün ekranda kırmızı direksiyon simgesi görünüyor ve donanım soğuyana kadar FSD sistemi zorunlu olarak devre dışı kalıyor.
Electrek’e göre ısınmanın da ötesinde bazı vakalarda Autopilot bilgisayarı tamamen bozuluyor ve donanımın değiştirilmesi gerekiyor.
Tesla yazılım sorununu doğrulamadı
Öte yandan mevcut bilgiler, FSD v14 Lite güncellemesinin doğrudan donanım arızasına neden olduğunu kesin olarak ortaya koymuyor. APP_w141 termal hatasının yıllardır görülen bir HW3 sorunu olduğu ve çoğunlukla düşük soğutma sıvısı seviyesi, Octovalve sistemindeki hava kabarcıkları veya tıkanmış radyatör gibi soğutma sistemi problemleriyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Tesla da şu ana kadar yazılım güncellemesinin donanım arızalarına yol açtığını doğrulamadı.
Buna rağmen kullanıcı raporlarının FSD v14 Lite güncellemesinin yaygınlaşmasının hemen ardından artması, dikkatleri yeni yazılıma çevirmiş durumda. Daha yüksek işlem gücü gerektiren yeni yapay zeka modelinin, zaten bellek ve ısı açısından sınırlarına yakın çalışan HW3 platformunu daha fazla zorlamış olabileceği değerlendiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: