Tesla'da güncelleme krizi: FSD v14 Lite sonrası araçlarda arızalar arttı

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın eski nesil Hardware 3 (HW3) donanımına sahip araçlar için yayınladığı Full Self-Driving (FSD) v14 Lite güncellemesi sonrasında araç sahiplerinden peş peşe şikayetler geliyor. Son iki haftada çok sayıda araç sahibi, güncellemenin ardından Autopilot bilgisayarında aşırı ısınma uyarıları aldığını, bazı kullanıcılar ise sistemin arızalanarak değiştirilmek zorunda kaldığını öne sürüyor.

Eski HW3 donanımının sınırlarını zorluyor

Tesla, FSD v14 Lite sürümünü ilk olarak haziran ayının sonunda HW3 donanımlı araçlara sunmaya başladı. Güncelleme daha sonra 21 Temmuz'da yayımlanan 2026.20.6.11 yazılımı (FSD v14.3.6) ile geniş çapta dağıtıma açıldı.

Tam Boyutta Gör Bu sürüm, aslında HW4 için geliştirilen FSD v14 modelinin sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak tasarlandı. Çünkü HW3 platformu önemli donanım kısıtlamalarına sahip. Söz konusu sistem yalnızca 8 GB RAM ile geliyor ve HW4'ün bellek bant genişliğinin yaklaşık sekizde birine sahip bulunuyor. Bu nedenle Tesla, HW3 araçlarında bir yılı aşkın süre boyunca FSD v12.6 sürümünü kullanmaya devam etmişti.

Ancak daha gelişmiş v14 tabanlı modelin bu donanım üzerinde çalıştırılmasıyla birlikte, kullanıcılar Autopilot bilgisayarının normalden daha yüksek sıcaklıklara ulaştığını bildirmeye başladı.

90 dereceyi aşan sıcaklıklar rapor ediliyor

Servis modu ekran görüntülerini paylaşan bazı kullanıcılar, Autopilot ECU kartında "APP_w141_ECU_Thermal_Issue" hata kodunun oluştuğunu belirtiyor. Bu ayarı kart sıcaklığı 90 derecenin üzerine çıktığında veriliyor. Bazı kullanıcıların ölçümlerinde ise sıcaklığın 96 dereceye kadar yükseldiği görülüyor.

Bu durum yaşandığında sürücünün ekranda kırmızı direksiyon simgesi görünüyor ve donanım soğuyana kadar FSD sistemi zorunlu olarak devre dışı kalıyor.

Electrek’e göre ısınmanın da ötesinde bazı vakalarda Autopilot bilgisayarı tamamen bozuluyor ve donanımın değiştirilmesi gerekiyor.

Tesla yazılım sorununu doğrulamadı

Öte yandan mevcut bilgiler, FSD v14 Lite güncellemesinin doğrudan donanım arızasına neden olduğunu kesin olarak ortaya koymuyor. APP_w141 termal hatasının yıllardır görülen bir HW3 sorunu olduğu ve çoğunlukla düşük soğutma sıvısı seviyesi, Octovalve sistemindeki hava kabarcıkları veya tıkanmış radyatör gibi soğutma sistemi problemleriyle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Tesla da şu ana kadar yazılım güncellemesinin donanım arızalarına yol açtığını doğrulamadı.

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Buna rağmen kullanıcı raporlarının FSD v14 Lite güncellemesinin yaygınlaşmasının hemen ardından artması, dikkatleri yeni yazılıma çevirmiş durumda. Daha yüksek işlem gücü gerektiren yeni yapay zeka modelinin, zaten bellek ve ısı açısından sınırlarına yakın çalışan HW3 platformunu daha fazla zorlamış olabileceği değerlendiriliyor.

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FSD v14 Lite sonrası eski Tesla araçlarında arızalar arttı

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