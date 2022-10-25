Kripto para borsası FTX'e yönelik soruşturmadan yeni detaylar

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, Teksas’ın menkul kıymetler düzenleyicisi TSSB tarafından soruşturuluyor. TSSB’nin başlattığı soruşturma, düzenleyicilerin kripto para endüstrisine yönelik faaliyetlerinin bir başka adımını da oluşturuyor

Henüz yaptırımlık bir sonuç yok

İflas eden kripto lending şirketi Voyager’ın varlıklarının, FTX tarafından satın alımının durdurulmasını isteyen Teksas düzenleyicisi, FTX hakkında başlattığı soruşturmada henüz yaptırımlık bir sonuç ortaya çıkmadığını söyledi.

Teksas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu’nun İcra Bölümü Müdürü Joseph Rotunda, soruşturma ile ilgili açıklamasında şunlara yer verdi:

“Bu, yalnızca soruşturmanın açıldığını belirten bir bildiriydi. Bilgi toplamaya devam ediyoruz.”

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Rotunda’nın bir FTX hesabına kaydolabildiğini, bunun üzerinden bir getiri elde edebildiğini, şirketin eyalet ve federal mali yasalara uygun olmayabileceğini belirtildi. Ancak Rotunda, henüz iddialarda bulunmaya hazır olmadığını açıkladı.

Ayrıca belirtmek gerekirse katıldığı panelde FTX US’in yöneticisi Ryne Miller‘ın da olduğunun hatırlatılması üzerine Rotunda ayrıca, “İcra davalarını dosyalamayı sevmiyorum. Bir telefon görüşmesi ile çözülebilecek icra takibi ile meseleleri çözmek istemiyorum” dedi.

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