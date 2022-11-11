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    FTX yeni üyelikleri askıya aldı

    Kripto para dünyasında çöküşe yol açan kripto para borsası FTX, yeni müşteri kaydını askıya aldığını açıkladı. FTX yalnızca mevcut müşterilere hizmet veriyor.    
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    FTX yeni üyelikleri askıya aldı Tam Boyutta Gör

    Kripto sektörü FTX krizine odaklanmış bir şekilde yaşanacakları merakla bekliyor. Binance CEO‘su Changpeng Zhao (CZ), FTX satın alımından vazgeçti. Yatırımlara ihtiyacı olduğuna vurgu yapan FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried, yeni planını hazırladı. Şirket çözüme ulaşmaya çalışırken eleştirilere karşı bir adım attı.

    Kripto para borsası FTX, likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen işe alıma izin veren yaygın eleştirilerin ardından, yeni kullanıcıların ticaret platformuna kaydolmalarını askıya aldığını açıkladı.

    FTX, web sitesi üzerinden, “Yeni müşterileri kayıtları bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.” açıklaması yaptı. Ayrıca, para çekme işlemleri durduruldu.

    Son olarak hatırlatmak gerekirse Sam Bankman-Fried, FTT ve Robinhood ticaret platformundaki hisseler de dahil olmak üzere varlıklar tarafından güvence altına alınan FTX fonlarında en az 4 milyar dolar transfer etti.

    Güncelleme: FTX iflas ettiğini açıkladı.

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