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Fujifilm dokuz yeni bellek kartını kullanıma sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fujifilm dokuz yeni bellek kartını kullanıma sunuyor
Tam Boyutta Gör

Görüntüleme teknolojilerinde endüstrinin önde gelen isimlerinden biri olan Fujifilm başta dijital fotograğ makineleri olmak üzere harici bellek desteği telefon ve diğer elektronik cihazlar için hazırladığı 9 yeni bellek kartını duyurdu. Kırımız, mavi ve yeşil gibi farklı renklerde hazırlanan yeni bellek kartları SD, SDHC, microSD ve microSD modellerinden oluşuyor.

Büyüyen pazarın gereksinimleri doğrultusunda hazırlandığı belirtilen yeni bellek kartlarından SD formdaki modellerin 1GB ve 2GB, SDHC olanların 4GB, 8GB ve 16GB, microSD olarak hazırlananların 1GB ve 2GB son olarak microSDHC formunda olanların ise 4GB ve 8GB'lık kapasitelerde hazırlandığı belirtiliyor.

Ay içerisinde kullanıma sunulması beklenen Fujifilm'in yeni bellek kartlarıyla ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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