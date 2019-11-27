G.Skill 256 GB’a kadar DDR4 belleklerini duyurdu

Tayvanlı RAM üreticisi G.Skill AMD’nin Ryzen Threadripper ve Intel’in Core-X platformlarına yönelik geliştirdiği kitlerini duyurdu. 256 GB’a kadar yükselen kapasite ve 4000 MHz’e kadar frekansta çalışan üyelerden oluşan modüller detaylandı.

Intel tarafı için tasarlanan belleklerde 8x32 GB formatında 4 kanal halinde sunulacak bellekler 1.35V’ta ve 4000 MHz frekansta Cl18 değeriyle gelirken, aynı frekansta daha düşük gecikmeye önem verenler için de 1.5V gerilimde çalışan 8x8 GB kapasite seçeneği yer alıyor.

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AMD Ryzen Threadripper'a yönelik belleklerde frekans daha düşük

AMD’nin Ryzen Threadripper platformuna yönelik TRX40 çipsetinin hedef alındığı RAM kitlerinde ise 8x32 GB kapasite seçeneği CL 18 değerinde 3600 MHz’de görev yaparken 1.35V gerilime ihtiyaç duyuyor.

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Kırmızı ekip için 4000 MHz seviyesine bir modül konumlandırılmamış durumda. Son olarak Intel XMP 2.0 desteğiyle gelen kitlerin içinde bulunduğumuz çeyrekte satışa sunulması beklenirken fiyat bilgisi paylaşılmamış.

https://wccftech.com/gskill-256-gb-quad-channel-ddr4-trident-z-memory-kits-amd-intel-hedt-platforms/