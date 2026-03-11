Galaksideki en soğuk “yıldızlar” uzaylıların Dyson küreleri olabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

1960 yılında teorik fizikçi Freeman Dyson tarafından ortaya atılan Dyson küresi fikri, gelişmiş medeniyetlerin yıldız enerjisinden maksimum düzeyde yararlanabilmesini sağlayacak devasa bir mühendislik yapısını tanımlıyor. Bu hipoteze göre ileri teknolojilere sahip bir uygarlık, yıldızının etrafını tamamen saran ya da çok sayıda parçadan oluşan bir Dyson sürüsü inşa ederek yıldızın ürettiği enerjinin tamamını toplayabilir.

Peki böyle bir yapı gerçekten varsa, astronomlar onu nasıl tespit edebilir? Amirnezam Amiri tarafından hazırlanan ve yakında Universe dergisinde yayımlanması beklenen yeni bir araştırma, bu soruya yanıt arıyor. Ön baskısı arXiv platformunda yayımlanan çalışma, Dyson sürülerinin en olası olarak hangi yıldız türlerinin çevresinde bulunabileceğini ve bu yapıların gözlemsel olarak nasıl görüneceğini ayrıntılı biçimde inceliyor.

Dyson küresi için en uygun yıldızlar

Araştırmaya göre Dyson sürüsü inşa etmek için en uygun yıldızlardan biri Red dwarf olarak bilinen kırmızı cüceler. Samanyolu’nda en yaygın yıldız türü olan kırmızı cüceler, çekirdeklerindeki nükleer yakıtı son derece yavaş tüketiyor. Bu nedenle trilyonlarca yıl sürebilen ömürlere sahipler ve bu süre evrenin mevcut yaşından bile çok daha uzun.

Kırmızı cüceler aynı zamanda Güneş’e kıyasla oldukça küçük yıldızlar. Bu nedenle teorik hesaplamalara göre bir Dyson sürüsü, yıldız yüzeyinden 0,05 ile 0,3 astronomik birim (AU) uzaklıkta inşa edilebilir. Daha küçük bir yörünge yarıçapı ise gereken malzeme miktarını önemli ölçüde azaltıyor.

Araştırmanın işaret ettiği ikinci yıldız türü ise White dwarf yani beyaz cüceler. Güneş benzeri yıldızların yaşam döngüsünün sonunda geride bıraktığı bu yoğun kalıntılar, başlangıçtaki yıldızın yaklaşık yüzde 1’i kadar yarıçapa kadar küçülmüş durumda. Bu kadar küçük bir boyut, Dyson sürüsü gibi dev yapılar için büyük bir avantaj yaratıyor. Teorik olarak böyle bir yapı, yıldız yüzeyinden sadece birkaç milyon kilometre uzaklıkta kurulabilir. Bu da devasa bir yapı inşa etmenin mühendislik zorluklarını önemli ölçüde azaltıyor.

Beyaz cüceler ayrıca milyarlarca yıl boyunca kararlı biçimde enerji yaymaya devam ediyor, bu da onları uzun ömürlü bir enerji kaynağı haline getiriyor.

Dyson küresine hapsedilmiş bir yıldız nasıl görünür?

Ancak bir yıldızın etrafında Dyson küresi ya da sürüsü bulunuyorsa, bu yapı yıldızdan gelen tüm doğal ışığı engeller. Fizik yasalarına göre enerji yok edilemeyeceği için küre, yıldızdan aldığı enerjiyi başka bir biçimde yeniden yaymak zorundadır. Bu da genellikle ısı veya kızılötesi radyasyon şeklinde gerçekleşir.

Bu nedenle Dyson küresi, yıldızın ışığını emen ve daha sonra bunu ısı olarak tekrar uzaya yayan dev bir kabuk gibi davranır. Bu durum yıldızın H-R diyagramındaki konumunu dramatik biçimde değiştirir. Parlaklık teorik olarak aynı kalırken yayılan enerji spektrumu görünür ışıktan kızılötesi bölgeye kayar. Sonuç olarak yıldız diyagramda çok daha düşük sıcaklık bölgesine, yani grafiğin sağ tarafına doğru kayar.

Yeni güneş yelkeni uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir 2 gün önce eklendi

Tipik bir kırmızı cücenin yüzey sıcaklığı yaklaşık 2727 °C civarındadır. Ancak bir Dyson küresinin dış yüzey sıcaklığının yaklaşık −223 °C seviyesine kadar düşebileceği hesaplanıyor. H-R diyagramında bu kadar düşük sıcaklıklarda doğal yıldızlar bulunmuyor. Bu nedenle bu bölgedeki bir nesne, astronomlar için son derece ilginç bir aday haline geliyor.

Bir başka önemli ipucu ise toz eksikliği. Normalde bir yıldızın çevresinde silikat içeren toz diskleri bulunabilir ve bu durum tayf analizlerinde belirgin izler bırakır. Ancak Dyson sürülerinde kullanılan radyatör panellerinin çevresinde toz bulunmaz, bu nedenle spektral gözlemlerde sistem oldukça “temiz” görünür.

James Webb ve WISE bu yapıları arıyor

Araştırmacılar, teorideki klasik Dyson küresinin aksine gerçekçi bir yapının tam bir kabuk değil, çok sayıda parçadan oluşan bir sürü olacağını vurguluyor. Bunun nedeni, tam bir küre oluşturacak kadar malzeme toplamanın fiziksel olarak neredeyse imkansız olması.

Bu nedenle yapı muhtemelen farklı kalınlıklara sahip panellerden ve aralarında boşluklar bulunan kolektörlerden oluşacaktır. Bu boşluklar nedeniyle yıldızdan gelen ışığın bir kısmı zaman zaman dışarı sızabilir. Yapı döndükçe bu durum doğal olmayan ve düzensiz ışık eğrileri ortaya çıkarır. Astronomlar için bu da potansiyel bir teknolojik imza anlamına geliyor.

Kızılötesi gözlemler Dyson sürülerini tespit etmek için kritik önem taşıyor. Bu nedenle James Webb Uzay teleskobu bu tür araştırmalar için oldukça uygun bir araç olarak görülüyor. Daha eski teleskoplar da bu amaçla kullanılmaya devam ediyor. Özellikle WISE verileri, Dyson küresi adaylarını belirlemek için aktif biçimde analiz ediliyor.

2024 yılının Mayıs ayında Project Hephaistos kapsamında yayımlanan bir çalışma, 5 milyon yıldızdan oluşan bir katalog içinde 7 güçlü Dyson küresi adayı tespit edildiğini ortaya koydu. Bu adayların tamamı kırmızı cüce yıldızlardan oluşuyordu. Daha sonra bu adaylardan biri elendi. Çünkü yıldızın arkasında mükemmel şekilde hizalanmış süper kütleli bir kara delik bulunduğu ve gözlenen anomaliyi bunun açıkladığı anlaşıldı. Buna rağmen en az beş potansiyel aday halen ayrıntılı gözlem bekliyor. Yeni araştırma ise astronomların bu tür yapıları ararken kullanabileceği ek gözlemsel kriterler sunarak kolaylık sağlamayı hedefliyor.

