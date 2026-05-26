    Samsung Galaxy A27'nin tüm teknik özellikleri ve resmi görselleri sızdı

    Samsung, orta segmente konumlanan yeni modeli Galaxy A27 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tanıtıma kısa süre kala, telefonun resmi görselleri ve tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung, orta segmente konumlanan yeni modeli Galaxy A27 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda cihazın tasarımını görmüştük. Şimdi ise telefonun resmi görselleri ve tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

    MyMobiles tarafından paylaşılan yeni sızıntı, Galaxy A27’nin delikli ekran tasarımı, Samsung’un “Key Island” adı verilen tuş yerleşimi ve üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Görsellerin Samsung’a ait resmi ürün görselleri olduğu iddia ediliyor.

    Sızıntıya göre Galaxy A27, açık pembe, mavi ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa çıkacak. Samsung’un, Galaxy A26’daki daha canlı renk anlayışını geride bırakıp daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek sade tonlara yöneldiği görülüyor.

    Samsung Galaxy A27 neler sunacak?

    Teknik özellik tarafında ise telefonun Snapdragon 6 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Bir önceki model olan Galaxy A26’da Exynos 1380 kullanılmıştı. Cihaz ayrıca, 6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip Full HD AMOLED ekrana sahip olacak.

    Ön kamera tarafında ise daha önce ortaya çıkan bilgiler doğrulanıyor. Galaxy A27’nin 13 MP yerine 12 MP çözünürlüğünde yeni bir selfie kamerasıyla geleceği belirtiliyor. Kağıt üzerinde çözünürlük düşse de, yeni sensörün düşük ışık performansında iyileşme ve 4K 30 FPS video kaydı desteği sunabileceği ifade ediliyor.

    Arka tarafta 50 MP ana kamera korunurken, ultra geniş açı kamerasının 8 MP’den 5 MP’ye düşürülebileceği belirtiliyor. Üçlü kamera kurulumunu tamamlamak için ayrıca 2 MP makro sensör de yer alacak.

    Samsung’un Galaxy A27’de microSD kart desteğini kaldırabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Diğer teknik özelliklerin büyük ölçüde benzer kalacağı söyleniyor. Cihazın 6/8GB RAM, 128GB ve 256 GB depolama alanı, 5.000 mAh batarya ve 25W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca telefonun yaklaşık 200 gram ağırlığa ve 162.4 × 78.2 × 7.8 mm ölçülere sahip olacağı belirtiliyor. Bu da Galaxy A27'nin selefine benzer ağırlığa ve boyuta sahip olacağı anlamına geliyor. Son olarak, cihazın kutudan Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çıkacağı belirtiliyor.

    Şimdilik Galaxy A27’nin tanıtım tarihi açıklanmış değil ancak sızıntılar cihazın 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

