    Galaxy A37'nin kutu açılımı yapıldı: İşte tasarım

    Samsung, Galaxy A37 ve Galaxy A57 modellerini henüz tanıtmadı ancak birileri telefonların kutusunu açıp ilk izlenimlerini paylaştı. İşte yeni Samsung Galaxy A telefonların tasarımı:

    samsung galaxy a37 & a57 5g unboxing (kutu açılımı) Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy A57 ve Galaxy A37 modelini bu ayın sonlarında resmi olarak tanıtması bekleniyor. Resmi duyuruyu beklerken, Galaxy A37 ve Galaxy A57'nin tasarımını gösteren videolar internete sızdı.

    Her iki yeni Galaxy A serisi akıllı telefonun da Samsung'un tanıdık dikey yerleştirilmiş üç lensli arka kamera birimini kullanacağı görülüyor. Sağ yandaki çerçevede, hem Galaxy A37 hem de Galaxy A57, güç ve ses düğmeleriyle Samsung'un “Key Island” tasarımına sahip. Cihazların Exynos işlemciler ve 120Hz çözünürlüğe sahip Full HD+ AMOLED ekranla gelmeleri bekleniyor.

    Kutu açılış videosu, düz ekranlı ve belirgin çerçeveli Galaxy A37'yi yeşil rengiyle gösteriyor. Ekranda selfie kamerası için delikli bir kesim bulunuyor. Sağ kenarda hafifçe yükseltilmiş konumda güç ve ses tuşları bulunan Key Island tasarımı var. Arka tarafta, Galaxy A37'nin sol üst köşede üçlü kamera kurulumu görülüyor. Kamera kurulumu dikey olarak düzenlenmişken, LED flaş kamera modülünün dışında konumlandırılmış. Samsung logosu arka plakanın alt kısmına doğru yerleştirilmiş.

    İnceleme videosunda, Galaxy A37'ye benzer bir tasarıma sahip mor renkli Samsung Galaxy A57 de gösteriliyor. Cihaz, selfie kamerası için ortada delikli bir kesime sahip düz bir ekrana sahip. Çerçeveler Galaxy A37'ninkinden daha ince görünüyor. Aynı Key Island 2.0 tasarımı yer alıyor. Ayrıca, arka tasarım üç kamerayla birlikte Galaxy A37’ye benziyor. LED flaş, kamera adasının dışında yer alıyor.

    Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin bu ayın sonlarında tanıtılması bekleniyor. Yeni Galaxy A serisi üyelerinin 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel selfie kamera, IP68 dereceli tasarıma sahip olacağı söylentileri var. Galaxy A57'nin 120Hz çözünürlük sağlayan 6.6 inç Full HD+ AMOLED ekran, Galaxy A37'nin ise aynı çözünürlük ve yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir paneli olacağı söyleniyor.

    Samsung, Hindistan'da mevcut Galaxy A, M ve F serisi telefonlarının fiyatlarını artırdı. Bunun nedeni, görüntü sensörleri, uygulama işlemcileri ve DRAM/NAND bellek yongaları dahil olmak üzere artan bileşen maliyetleri. Galaxy A37 ve A57 de fiyat etiketleriyle şaşırtabilir. Samsung'un bu etkiyi nasıl yatıştıracağı henüz belli değil. Çünkü bu iki model, markanın satışlarını genişletmede çok önemli bir rol oynuyor.

