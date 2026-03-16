Galaxy A37'nin kutu açılımı yapıldı: İşte tasarım

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy A57 ve Galaxy A37 modelini bu ayın sonlarında resmi olarak tanıtması bekleniyor. Resmi duyuruyu beklerken, Galaxy A37 ve Galaxy A57'nin tasarımını gösteren videolar internete sızdı.

Samsung Galaxy A57'nin ilk canlı videosu ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Her iki yeni Galaxy A serisi akıllı telefonun da Samsung'un tanıdık dikey yerleştirilmiş üç lensli arka kamera birimini kullanacağı görülüyor. Sağ yandaki çerçevede, hem Galaxy A37 hem de Galaxy A57, güç ve ses düğmeleriyle Samsung'un “Key Island” tasarımına sahip. Cihazların Exynos işlemciler ve 120Hz çözünürlüğe sahip Full HD+ AMOLED ekranla gelmeleri bekleniyor.

Kutu açılış videosu, düz ekranlı ve belirgin çerçeveli Galaxy A37'yi yeşil rengiyle gösteriyor. Ekranda selfie kamerası için delikli bir kesim bulunuyor. Sağ kenarda hafifçe yükseltilmiş konumda güç ve ses tuşları bulunan Key Island tasarımı var. Arka tarafta, Galaxy A37'nin sol üst köşede üçlü kamera kurulumu görülüyor. Kamera kurulumu dikey olarak düzenlenmişken, LED flaş kamera modülünün dışında konumlandırılmış. Samsung logosu arka plakanın alt kısmına doğru yerleştirilmiş.

İnceleme videosunda, Galaxy A37'ye benzer bir tasarıma sahip mor renkli Samsung Galaxy A57 de gösteriliyor. Cihaz, selfie kamerası için ortada delikli bir kesime sahip düz bir ekrana sahip. Çerçeveler Galaxy A37'ninkinden daha ince görünüyor. Aynı Key Island 2.0 tasarımı yer alıyor. Ayrıca, arka tasarım üç kamerayla birlikte Galaxy A37’ye benziyor. LED flaş, kamera adasının dışında yer alıyor.

Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin bu ayın sonlarında tanıtılması bekleniyor. Yeni Galaxy A serisi üyelerinin 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel selfie kamera, IP68 dereceli tasarıma sahip olacağı söylentileri var. Galaxy A57'nin 120Hz çözünürlük sağlayan 6.6 inç Full HD+ AMOLED ekran, Galaxy A37'nin ise aynı çözünürlük ve yenileme hızına sahip 6.7 inçlik bir paneli olacağı söyleniyor.

Samsung, Hindistan'da mevcut Galaxy A, M ve F serisi telefonlarının fiyatlarını artırdı. Bunun nedeni, görüntü sensörleri, uygulama işlemcileri ve DRAM/NAND bellek yongaları dahil olmak üzere artan bileşen maliyetleri. Galaxy A37 ve A57 de fiyat etiketleriyle şaşırtabilir. Samsung'un bu etkiyi nasıl yatıştıracağı henüz belli değil. Çünkü bu iki model, markanın satışlarını genişletmede çok önemli bir rol oynuyor.

Galaxy A37 5G telefonun kutu açılımı yapıldı: İşte tasarım

