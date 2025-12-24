Giriş
    Galaxy A37 ve A57'nin kamera özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un yakında tanıtacağı orta segment telefonları Galaxy A37 ve Galaxy A57, yeni işlemcilerin yanı sıra kamera tarafında da bazı iyileştirmeler sunacak.     

    Galaxy A37 ve A57'nin kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S26 serisini tanıttıktan yalnızca birkaç hafta sonra yeni orta segment telefonlarını duyuracak. Galaxy A37 ve Galaxy A57, yeni işlemcilerin yanı sıra kamera tarafında da bazı iyileştirmeler sunacak.

    Galaxy A37 ve Galaxy A57’nin 50 MP ana arka kamera ile 12 MP ön kameraya sahip olacağını zaten biliyorduk. Şimdi ise kamera sensörlerine dair daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıktı. Yeni bir rapora göre Galaxy A37, Galaxy A36’ya kıyasla daha büyük bir 50 MP ana sensör (1/1.56 inç, OIS destekli) kullanacak. Buna karşın, selefinde bulunan 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kameralar korunacak.

    Galaxy A57 cephesinde ise ana kamera değişmiyor. Galaxy A56’daki 1/1.56 inç boyutlu, OIS destekli 50 MP sensör aynen devam ediyor. Ancak ultra geniş açı kamerası 12 MP’den 13 MP’e yükseltiliyor. Telefonda ayrıca 5 MP makro kamera ve 12 MP ön kamera bulunacak. Ne yazık ki, daha önce umut edilen telefoto kameranın bu modelde yer alması beklenmiyor.

    Galaxy A37 kamera özellikleri

    • Ana kamera: 50 MP Sony IMX906 veya Samsung ISOCELL S5KGNJ (1/1.56 inç), PDAF, OIS

    • Ultra geniş açı: 8 MP GalaxyCore GC08A3 (1/4 inç)

    • Makro: 5 MP GalaxyCore GC05A3

    • Ön kamera: 12 MP GalaxyCore GC12A2

    Galaxy A57 kamera özellikleri

    • Ana kamera: 50 MP Sony IMX906 veya Samsung ISOCELL S5KGNJ (1/1.56 inç), PDAF, OIS

    • Ultra geniş açı: 13 MP Samsung ISOCELL S5K3L6 (1/3 inç)

    • Makro: 5 MP GalaxyCore GC05A3

    • Ön kamera: 12 MP ISOCELL S5K3LC

    Galaxy A37 ve Galaxy A57’nin, hem arka ana kamera hem de ön kamera ile 4K 30 fps video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Önceki modellerde olduğu gibi, fotoğraf ve videolarda Google’ın Ultra HDR formatına dayanan Super HDR desteğinin de yer alması muhtemel.

