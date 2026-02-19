Galaxy A37 ve Galaxy A57 ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni Galaxy A serisi modelleri resmi tanıtıma doğru bir adım daha yaklaştı. Galaxy A37 ve Galaxy A57, Singapur’un IMDA sertifikasyon veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme, iki modelin de duyurusunun çok uzak olmadığını gösteriyor.

IMDA kayıtlarında cihazların A376B/DS ve SM-A576B/DS model numaralarıyla yer aldığı görülüyor. Model numaralarının sonunda bulunan “DS” ibaresi, çift SIM kart desteğine işaret ediyor ve genellikle global pazara yönelik varyantlarda kullanılıyor.

Bu iki model daha önce de çeşitli sertifikasyon platformlarında ve Google Play Console listelerinde görülmüştü. Samsung’un geçmiş takvimine bakıldığında şirketin Galaxy A serisini genellikle yılın ilk çeyreğinde yenilediği biliniyor. Bu nedenle Mart 2026 civarında bir lansman ihtimali güçlü görünüyor.

Galaxy A37

Sızıntılara göre Galaxy A37, Samsung’un geçen yılki Galaxy A55 modelinde kullandığı Exynos 1480 işlemciden güç alabilir. Bu tercih, cihazı giriş seviyesinden ziyade üst orta segmente konumlandırabilir. İlk bilgiler modelin 6 GB RAM ile geleceğini ancak daha yüksek bellek seçeneklerinin de sunulabileceğini gösteriyor.

Tecno Camon 50 ve 50 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları 17 sa. önce eklendi

Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana sensör öne çıkıyor. Bu sensörde optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunabileceği belirtiliyor. Buna ek olarak 8 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro kamera kurulumu bekleniyor. Gücünü 5.000 mAh kapasiteli bataryadan alması beklenen modelin, 45W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Yazılım tarafında ise cihazın kutudan Android 16 ve One UI 8.5 arayüzüyle çıkabileceği konuşuluyor.

Galaxy A57

Galaxy A57’nin ise seride biraz daha üst konumlandırılması bekleniyor. İddialara göre modelde Exynos 1680 işlemci yer alabilir. Ekran tarafında ise 6,6 inç büyüklüğünde AMOLED panel ve 120Hz yenileme hızı öne çıkıyor. Batarya kapasitesinin yine 5.000 mAh seviyesinde kalması ve 45W hızlı şarj desteğinin korunması bekleniyor. Ek olarak cihazın IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler gibi özelliklerle gelmesi gündemde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy A37 ve Galaxy A57 ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: