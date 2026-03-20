    Piyasaya çıkmadan Galaxy A57'nin kutu açma ve inceleme videosu yayınlandı

    Samsung Galaxy A57'nin tanıtımına sayılı günler kala, Özbek YouTuber telefonun kutu açma ve ön inceleme videosunu yayınladı. Peki Samsung'un yeni orta segment modeli neler sunuyor?

    Samsung Galaxy A57 henüz resmi olarak tanıtılmasa da bazı ülkelerde satışa sunulmaya başlanmış gibi görünüyor. Daha önce Tayland'da bir mağazada canlı görüntülenen cihaz, şimdi de bir Özbek YouTuber tarafından temin edilerek kutu açma ve ön inceleme videosu yayınlandı. 

    Samsung Galaxy A57 neler sunuyor?

    YouTuber Maruf Mirzayev tarafından paylaşılan video, telefonun performansı ve tasarımıyla ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor. Cihazın, yaklaşık 1.138.000 AnTuTu puanı alan Exynos 1680 işlemciden güç aldığı belirtiliyor. Ayrıca Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile kutudan çıkıyor. Oyun tarafında ise PUBG Mobile’ı Extreme ayarlarda 60 FPS’e kadar çalıştırabildiği görülüyor.

    Telefonun 6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve 1200 nit tepe parlaklığa sahip Super AMOLED bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Önceki modele kıyasla daha ince çerçevelere sahip olan cihaz, metal çerçeve ve Gorilla Glass Victus Plus korumalı cam arka yüzeyle daha premium bir yapı sunuyor. 6.9 mm kalınlığıyla da Samsung Galaxy A56 modelinden daha ince.

    Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı lens ve 5 MP makro kamera kurulumu yer alıyor. Cihaz 30 FPS’de 4K video kaydı destekliyor. Görüntü sabitleme tarafında küçük iyileştirmeler yapılırken, makro ve portre modlarında da ufak işleme değişiklikleri bulunuyor.

    Samsung Galaxy A57 5G, 5000 mAh kapasiteli batarya ile gelirken 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.4 bağlantısı ve IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası da korunuyor.

    Fiyatlandırma tarafında, 128 GB’lık versiyonun 440-450 dolar aralığında, 256 GB’lık modelin ise 475-485 dolar civarında olması bekleniyor. Daha önceki sızıntılar da Avrupa pazarında benzer fiyat seviyelerine işaret ediyordu.

    Samsung Galaxy A57'nin tanıtım tarihine dair bir bilgi bulunmasa da, art arda gelen sızıntılar, cihazın Galaxy A37 ile beraber çok yakında resmi olarak tanıtılacağını gösteriyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

