Galaxy Book 6 Edge duyuruldu: 16 inç AMOLED ekran ve Wi-Fi 7 desteği

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Book 6 serisini yeni bir modelle genişletti. Şirketin duyurduğu Samsung Galaxy Book 6 Edge, serinin diğer üyelerinden farklı olarak Intel yerine Qualcomm'un yeni nesil ARM tabanlı işlemcisi Snapdragon X2 Elite'e yer veriyor. İşte Galaxy Book Edge özellikleri ve fiyatı...

Galaxy Book 6 Edge duyuruldu

Yeni modelin kalbinde Qualcomm Snapdragon X2 Elite bulunuyor. Samsung, işlemcinin yapay zeka görevlerinde 80 TOPS'a kadar performans sunabildiğini belirtiyor. Cihaz ayrıca Microsoft'un Copilot+ PC platformunun sunduğu yapay zeka özelliklerini destekliyor ve kutudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkıyor.

Galaxy Book 6 Edge, 16 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X dokunmatik ekranla geliyor. Yansıma önleyici kaplamaya sahip ekran, 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Panel ayrıca Corning Gorilla Glass with DX korumasıyla destekleniyor. Ses tarafında Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü sistem bulunuyor.

Ayrıca kullanıcılar, uyumlu Galaxy telefonlarındaki fotoğraf ve dosyalara kablosuz olarak erişebiliyor ve içerik aktarımı gerçekleştirebiliyor olacak. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.1, microSD kart yuvası, USB 3.2 bağlantı noktası ve iki adet USB 4.0 portu yer alıyor. Bunun yanında Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteği de sunuluyor.

Samsung Galaxy Book 6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri 5 ay önce eklendi

Batarya tarafında Samsung, tek şarjla 22 saate kadar video oynatma süresi vadederken, kutudan çıkan 65W adaptörle batarya 30 dakikada yüzde 40 seviyesine ulaşabiliyor. Galaxy Book 6 Edge yalnızca tek donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu yapılandırmada 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Yaklaşık 1,55 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın kalınlığı ise 12,7 mm'nin altında.

Ekran: 16 inç 3K Dynamic AMOLED 2X dokunmatik 120 Hz'e kadar adaptif

İşlemci: Snapdragon X2 Elite

Yapay Zeka Performansı: 80 TOPS

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 1 TB SSD

İşletim Sistemi: Windows 11

Ses Sistemi: Dolby Atmos destekli dört hoparlör

Bağlantılar: HDMI 2.1, USB 3.2, 2x USB 4.0, microSD, 3.5 mm ses girişi

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Batarya Ömrü: 22 saate kadar video oynatma

Şarj: 65W hızlı şarj

Ağırlık: 1,55 kg

Kalınlık: 12,7 mm'nin altında

Öne Çıkan Özellikler: Copilot+ PC desteği, Galaxy ekosistemi entegrasyonu, yansıma önleyici AMOLED ekran.

Galaxy Book 6 Edge fiyatı:

Samsung Galaxy Book 6 Edge, 2.100 dolar fiyat etiketiyle premium segmentte konumlanıyor. Özellikle Snapdragon X2 Elite işlemcisi, uzun pil ömrü ve Copilot+ PC özellikleriyle ARM tabanlı dizüstü bilgisayar pazarında dikkat çekici seçeneklerden biri olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Galaxy Book 6 Edge duyuruldu: 16 inç AMOLED ekran ve Wi-Fi 7

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: