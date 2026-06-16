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    Galaxy Book 6 Edge duyuruldu: 16 inç AMOLED ekran ve Wi-Fi 7 desteği

    Samsung, Galaxy Book 6 ailesine Snapdragon X2 Elite işlemcili yeni Edge modelini ekledi. İşte 16 inç AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarların özellikleri ve fiyatı...

    Galaxy Book 6 Edge duyuruldu: 16 inç AMOLED ekran ve Wi-Fi 7 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Book 6 serisini yeni bir modelle genişletti. Şirketin duyurduğu Samsung Galaxy Book 6 Edge, serinin diğer üyelerinden farklı olarak Intel yerine Qualcomm'un yeni nesil ARM tabanlı işlemcisi Snapdragon X2 Elite'e yer veriyor. İşte Galaxy Book Edge özellikleri ve fiyatı...

    Galaxy Book 6 Edge duyuruldu

    Yeni modelin kalbinde Qualcomm Snapdragon X2 Elite bulunuyor. Samsung, işlemcinin yapay zeka görevlerinde 80 TOPS'a kadar performans sunabildiğini belirtiyor. Cihaz ayrıca Microsoft'un Copilot+ PC platformunun sunduğu yapay zeka özelliklerini destekliyor ve kutudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkıyor.

    Galaxy Book 6 Edge, 16 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüklü Dynamic AMOLED 2X dokunmatik ekranla geliyor. Yansıma önleyici kaplamaya sahip ekran, 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Panel ayrıca Corning Gorilla Glass with DX korumasıyla destekleniyor. Ses tarafında Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü sistem bulunuyor.

    Ayrıca kullanıcılar, uyumlu Galaxy telefonlarındaki fotoğraf ve dosyalara kablosuz olarak erişebiliyor ve içerik aktarımı gerçekleştirebiliyor olacak. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.1, microSD kart yuvası, USB 3.2 bağlantı noktası ve iki adet USB 4.0 portu yer alıyor. Bunun yanında Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteği de sunuluyor.

    Batarya tarafında Samsung, tek şarjla 22 saate kadar video oynatma süresi vadederken, kutudan çıkan 65W adaptörle batarya 30 dakikada yüzde 40 seviyesine ulaşabiliyor. Galaxy Book 6 Edge yalnızca tek donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu yapılandırmada 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB depolama alanı yer alıyor. Yaklaşık 1,55 kilogram ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın kalınlığı ise 12,7 mm'nin altında.

    • Ekran: 16 inç 3K Dynamic AMOLED 2X dokunmatik 120 Hz'e kadar adaptif
    • İşlemci: Snapdragon X2 Elite
    • Yapay Zeka Performansı: 80 TOPS
    • RAM: 16 GB LPDDR5X
    • Depolama: 1 TB SSD
    • İşletim Sistemi: Windows 11
    • Ses Sistemi: Dolby Atmos destekli dört hoparlör
    • Bağlantılar: HDMI 2.1, USB 3.2, 2x USB 4.0, microSD, 3.5 mm ses girişi
    • Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    • Batarya Ömrü: 22 saate kadar video oynatma
    • Şarj: 65W hızlı şarj
    • Ağırlık: 1,55 kg
    • Kalınlık: 12,7 mm'nin altında
    • Öne Çıkan Özellikler: Copilot+ PC desteği, Galaxy ekosistemi entegrasyonu, yansıma önleyici AMOLED ekran.

    Galaxy Book 6 Edge fiyatı:

    Samsung Galaxy Book 6 Edge, 2.100 dolar fiyat etiketiyle premium segmentte konumlanıyor. Özellikle Snapdragon X2 Elite işlemcisi, uzun pil ömrü ve Copilot+ PC özellikleriyle ARM tabanlı dizüstü bilgisayar pazarında dikkat çekici seçeneklerden biri olabilir.

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