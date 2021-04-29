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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı

    Samsung Galaxy Book Pro 360 tablete dönüşen yapısı yanında Intel Iris Xe grafik birimi ve Sound by AKG, Super AMOLED ekran, S Pen desteği gibi ayrıntılarla geliyor.
    29 Nisan 2021, 00:30 (3 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı
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    Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Book Flex adıyla tanıtılan Samsung’un melez dizüstü bilgisayarı bu yıl isim değiştirdi. Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayarı grafik tarafında da kullanıcıları sevindirecek.

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    Galaxy Book Pro 360 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Pro 360 modeli Super AMOLED Full HD dokunmatik ekran ile geliyor. 20mm kalınlık değeri tablet olarak kullanımda rahatlık sağlıyor. S Pen kaleminin kutuya dahil edildiği dizüstü modeli yenilenmiş menteşeler sayesinde kolayca arkaya katlanabiliyor.

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    Tiger Lake tabanlı Intel Core işlemcilerden gücünü alan dizüstü işlemciye göre Iris Xe grafikleri ile oyunlarda hayal kırıklğı yaratmıyor. 8GB/16GB/32GB LPDDR4x RAM bellek ve 1TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri işlemci ve ekran boyutuna göre değişiyor.

    13.3 inç ve 15.6 inç olarak iki boyuta sahip olan modelde Thunderbolt 4 portu, Sound by AKG ses, Dolby Atmos desteği, microSD kart girişi gibi detaylar mevcut. Galaxy Book Pro 360 modeli 1199$ seviyesinden başlıyor.

    Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı
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    https://www.sammobile.com/news/samsung-new-galaxy-book-pro-360-2-in-1/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    scientia 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok şık bir cihaz olmuş ama not alma için iki ekran şart bence. iPad ile not tutuyorum ve textbook'u laptopta açıyorum. Her ne kadar split screen özellikleri olsa da ekran alanı yetmiyor her ikisi için de. O nedenle laptopta stylus yanlısı değilim.
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