Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı

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Geçtiğimiz yıllarda Galaxy Book Flex adıyla tanıtılan Samsung’un melez dizüstü bilgisayarı bu yıl isim değiştirdi. Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayarı grafik tarafında da kullanıcıları sevindirecek.

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Galaxy Book Pro 360 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Pro 360 modeli Super AMOLED Full HD dokunmatik ekran ile geliyor. 20mm kalınlık değeri tablet olarak kullanımda rahatlık sağlıyor. S Pen kaleminin kutuya dahil edildiği dizüstü modeli yenilenmiş menteşeler sayesinde kolayca arkaya katlanabiliyor.

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Tiger Lake tabanlı Intel Core işlemcilerden gücünü alan dizüstü işlemciye göre Iris Xe grafikleri ile oyunlarda hayal kırıklğı yaratmıyor. 8GB/16GB/32GB LPDDR4x RAM bellek ve 1TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri işlemci ve ekran boyutuna göre değişiyor.

13.3 inç ve 15.6 inç olarak iki boyuta sahip olan modelde Thunderbolt 4 portu, Sound by AKG ses, Dolby Atmos desteği, microSD kart girişi gibi detaylar mevcut. Galaxy Book Pro 360 modeli 1199$ seviyesinden başlıyor.

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https://www.sammobile.com/news/samsung-new-galaxy-book-pro-360-2-in-1/

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