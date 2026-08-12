Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor: FDA onayı alındı

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Tam Boyutta Gör Samsung, bazı kablosuz kulaklık modellerini reçetesiz satılabilen işitme cihazı olarak kullanılabilir hale getirecek yeni özelliği için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldı. Şirket, bu özellikle birlikte kullanıcıların işitme testlerini ev ortamında gerçekleştirmesine ve ihtiyaç duydukları sesleri kulaklıklar üzerinden yükseltmesine imkan tanıyacak.

İşitme testi ve işitme yardımı özelliği geliyor

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Buds 4 Pro modellerinde kullanıma sunulacak. Kullanıcılar Samsung Health uygulaması üzerinden evde işitme testi gerçekleştirebilecek ve test sonuçlarına bağlı olarak çevredeki seslerin daha yüksek duyulmasını sağlayabilecek.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör İşitme cihazları, özellikle reçeteli modeller söz konusu olduğunda oldukça yüksek maliyetlere ulaşabiliyor. Reçetesiz satılan işitme cihazları ise özellikle hafif seviyedeki işitme kaybı yaşayan kullanıcılar için daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Samsung ise yeni özelliğinin profesyonel sağlık hizmetlerinin yerine geçmediğinin altını çiziyor. Şirket,işitme yardımı özelliğinin uzman bir klinisyen tarafından gerçekleştirilecek teşhis veya tedavinin alternatifi olmadığını belirtiyor. Daha ileri seviyede işitme kaybı yaşayan kişilerin ise bir odyoloğa başvurması gerekiyor.

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Daha önce Apple, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 modellerinde benzer bir özelliği kullanıma sunmuştu. Apple’ın kulaklıkları da belirli koşullarda işitme testi gerçekleştirebiliyor ve reçetesiz işitme cihazı işlevi sunabiliyor.

Samsung’un açıklamasına göre özelliklerin tamamından yararlanabilmek için One UI 8 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran uyumlu bir Galaxy cihazı kullanmak gerekiyor. İşitmeyle ilgili özellikler Samsung Health uygulamasında yer alacak. Uygulama ayrıca kişisel gürültü maruziyeti gibi işitmeyle bağlantılı veriler ve analizler de sunacak.

Samsung, yeni işitme cihazı özelliklerini 2026'nın dördüncü çeyreğinde ABD ve belirli onaylı pazarlarda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu da özelliklerin 30 Eylül sonrasında, kademeli olarak kullanıcılara ulaşacağı anlamına geliyor.

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Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor

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