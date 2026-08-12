Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor: FDA onayı alındı

    Samsung, FDA’dan aldığı onayla Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro modellerine işitme testi ve reçetesiz işitme cihazı özellikleri eklemeye hazırlanıyor.                 

    Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, bazı kablosuz kulaklık modellerini reçetesiz satılabilen işitme cihazı olarak kullanılabilir hale getirecek yeni özelliği için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay aldı. Şirket, bu özellikle birlikte kullanıcıların işitme testlerini ev ortamında gerçekleştirmesine ve ihtiyaç duydukları sesleri kulaklıklar üzerinden yükseltmesine imkan tanıyacak.

    İşitme testi ve işitme yardımı özelliği geliyor

    Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Buds 4 Pro modellerinde kullanıma sunulacak. Kullanıcılar Samsung Health uygulaması üzerinden evde işitme testi gerçekleştirebilecek ve test sonuçlarına bağlı olarak çevredeki seslerin daha yüksek duyulmasını sağlayabilecek.

    Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor Tam Boyutta Gör

    Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor Tam Boyutta Gör
    İşitme cihazları, özellikle reçeteli modeller söz konusu olduğunda oldukça yüksek maliyetlere ulaşabiliyor. Reçetesiz satılan işitme cihazları ise özellikle hafif seviyedeki işitme kaybı yaşayan kullanıcılar için daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

    Samsung ise yeni özelliğinin profesyonel sağlık hizmetlerinin yerine geçmediğinin altını çiziyor. Şirket,işitme yardımı özelliğinin uzman bir klinisyen tarafından gerçekleştirilecek teşhis veya tedavinin alternatifi olmadığını belirtiyor. Daha ileri seviyede işitme kaybı yaşayan kişilerin ise bir odyoloğa başvurması gerekiyor.

    Daha önce Apple, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 modellerinde benzer bir özelliği kullanıma sunmuştu. Apple’ın kulaklıkları da belirli koşullarda işitme testi gerçekleştirebiliyor ve reçetesiz işitme cihazı işlevi sunabiliyor.

    Samsung’un açıklamasına göre özelliklerin tamamından yararlanabilmek için One UI 8 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran uyumlu bir Galaxy cihazı kullanmak gerekiyor. İşitmeyle ilgili özellikler Samsung Health uygulamasında yer alacak. Uygulama ayrıca kişisel gürültü maruziyeti gibi işitmeyle bağlantılı veriler ve analizler de sunacak.

    Samsung, yeni işitme cihazı özelliklerini 2026'nın dördüncü çeyreğinde ABD ve belirli onaylı pazarlarda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu da özelliklerin 30 Eylül sonrasında, kademeli olarak kullanıcılara ulaşacağı anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra h kasa iett şoför tahkikat pes 2013 transfer yaması gizli profil net tc kimlik numarası bulma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme Note 60
    Realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 2N2N7EA
    HP 2N2N7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum