Galaxy Buds 3 Pro ve 4 Pro işitme cihazı oluyor: FDA onayı alındı

İşitme testi ve işitme yardımı özelliği geliyor
Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre özellik, yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Buds 4 Pro modellerinde kullanıma sunulacak. Kullanıcılar Samsung Health uygulaması üzerinden evde işitme testi gerçekleştirebilecek ve test sonuçlarına bağlı olarak çevredeki seslerin daha yüksek duyulmasını sağlayabilecek.
Samsung ise yeni özelliğinin profesyonel sağlık hizmetlerinin yerine geçmediğinin altını çiziyor. Şirket,işitme yardımı özelliğinin uzman bir klinisyen tarafından gerçekleştirilecek teşhis veya tedavinin alternatifi olmadığını belirtiyor. Daha ileri seviyede işitme kaybı yaşayan kişilerin ise bir odyoloğa başvurması gerekiyor.
Daha önce Apple, AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3 modellerinde benzer bir özelliği kullanıma sunmuştu. Apple’ın kulaklıkları da belirli koşullarda işitme testi gerçekleştirebiliyor ve reçetesiz işitme cihazı işlevi sunabiliyor.
Samsung’un açıklamasına göre özelliklerin tamamından yararlanabilmek için One UI 8 veya daha yeni bir sürümü çalıştıran uyumlu bir Galaxy cihazı kullanmak gerekiyor. İşitmeyle ilgili özellikler Samsung Health uygulamasında yer alacak. Uygulama ayrıca kişisel gürültü maruziyeti gibi işitmeyle bağlantılı veriler ve analizler de sunacak.
Samsung, yeni işitme cihazı özelliklerini 2026'nın dördüncü çeyreğinde ABD ve belirli onaylı pazarlarda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu da özelliklerin 30 Eylül sonrasında, kademeli olarak kullanıcılara ulaşacağı anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: