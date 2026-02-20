Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı

Galaxy Buds 4 serisi görüntülendi
Ortaya çıkan görseller, Buds 4 serisinin değişen tasarımını net bir şekilde gösteriyor. Standart Galaxy Buds 4 modeli silikon uçsuz gelirken, Buds 4 Pro silikon uçlu yapısıyla daha yüksek ses izolasyonu sunacak. Ayrıca bazı kullanıcıların endişe ettiği bir detay da doğrulanmış görünüyor. Pro modelde Blade Lights adı verilen ışıklı tasarım unsuru bulunmuyor.
Daha önceki birçok sızıntıda da dile getirildiği gibi, Samsung şarj kutusunu da yenilemiş. Yeni tasarımda kutu daha düz bir yapıya sahip ve kapağı şeffaf. Böylece kulaklıkların kutunun içinde olup olmadığı kolayca görülebiliyor.
Ses kalitesinde belirgin bir iyileştirme sunması ve Galaxy Buds 3 serisinde yaşanan dayanıklılık sorunlarını gidermesi beklenen Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro, Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
vay be gayet iyi