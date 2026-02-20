Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy S26 serisiyle birlikte Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe kısa süre kulaklıkların birebir maket görselleri ortaya çıktı.

Galaxy Buds 4 serisi görüntülendi

Ortaya çıkan görseller, Buds 4 serisinin değişen tasarımını net bir şekilde gösteriyor. Standart Galaxy Buds 4 modeli silikon uçsuz gelirken, Buds 4 Pro silikon uçlu yapısıyla daha yüksek ses izolasyonu sunacak. Ayrıca bazı kullanıcıların endişe ettiği bir detay da doğrulanmış görünüyor. Pro modelde Blade Lights adı verilen ışıklı tasarım unsuru bulunmuyor.

Daha önceki birçok sızıntıda da dile getirildiği gibi, Samsung şarj kutusunu da yenilemiş. Yeni tasarımda kutu daha düz bir yapıya sahip ve kapağı şeffaf. Böylece kulaklıkların kutunun içinde olup olmadığı kolayca görülebiliyor.

Ses kalitesinde belirgin bir iyileştirme sunması ve Galaxy Buds 3 serisinde yaşanan dayanıklılık sorunlarını gidermesi beklenen Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro, Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı

