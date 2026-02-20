Giriş
    Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy S26 serisiyle birlikte Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe kısa süre kulaklıkların birebir maket görselleri ortaya çıktı.

    Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy S26 serisiyle birlikte Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinliğe kısa süre kulaklıkların birebir maket görselleri ortaya çıktı.

    Galaxy Buds 4 serisi görüntülendi

    Ortaya çıkan görseller, Buds 4 serisinin değişen tasarımını net bir şekilde gösteriyor. Standart Galaxy Buds 4 modeli silikon uçsuz gelirken, Buds 4 Pro silikon uçlu yapısıyla daha yüksek ses izolasyonu sunacak. Ayrıca bazı kullanıcıların endişe ettiği bir detay da doğrulanmış görünüyor. Pro modelde Blade Lights adı verilen ışıklı tasarım unsuru bulunmuyor.

    Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Daha önceki birçok sızıntıda da dile getirildiği gibi, Samsung şarj kutusunu da yenilemiş. Yeni tasarımda kutu daha düz bir yapıya sahip ve kapağı şeffaf. Böylece kulaklıkların kutunun içinde olup olmadığı kolayca görülebiliyor.

    Ses kalitesinde belirgin bir iyileştirme sunması ve Galaxy Buds 3 serisinde yaşanan dayanıklılık sorunlarını gidermesi beklenen Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro, Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

