Galaxy cihazlar için AirDrop desteği yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy cihazlar için AirDrop desteği üzerinde çalıştığına dair yeni bilgiler, Android ve iOS ekosistemleri arasındaki sınırların giderek inceldiğini gösteriyor. Güney Kore merkezli şirketin mobil bölüm yöneticilerinden gelen açıklamalara göre bu özellik, ilk etapta Galaxy S26 serisiyle birlikte sunulacak ve daha sonra yazılım güncellemeleriyle diğer cihazlara yayılacak. AirDrop ile Quick Share arasındaki uyumluluğun genişletilmesi, kullanıcıların farklı platformlar arasında dosya aktarımını daha sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.

Quick Share ile AirDrop entegrasyonu nasıl çalışacak?

Bu gelişmenin temelinde, Google tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Quick Share güncellemesi yer alıyor. Şirket, Android cihazlar arasında uzun süredir kullanılan bu özelliği, Apple’ın kapalı ekosistemine bir köprü oluşturacak şekilde yeniden konumlandırdı. İlk etapta yalnızca Pixel serisiyle sınırlı olan bu entegrasyonun, zamanla diğer üreticilere açılacağı belirtilmişti. Şimdi ise Samsung cephesinden gelen açıklamalar, bu sürecin en önemli adımlarından birinin atılmak üzere olduğunu ortaya koyuyor.

Samsung Mobil Deneyim bölümünün COO’su Choi Won-jun tarafından Japonya’da gerçekleştirilen bir basın toplantısında yapılan değerlendirmeler, Galaxy cihazların AirDrop uyumluluğuna kavuşmasının yakın olduğunu gösteriyor. Açıklamalara göre bu destek, donanımsal bir değişiklikten ziyade yazılım güncellemeleri aracılığıyla sağlanacak. Bu yaklaşım, yeni bir cihaz satın alma zorunluluğu olmadan mevcut kullanıcıların da bu özellikten faydalanabileceği anlamına geliyor.

Bu entegrasyonun teknik açıdan önemi, farklı işletim sistemlerinin veri aktarım protokollerini ortak bir noktada buluşturmasında yatıyor. Daha önce Android ve iOS cihazlar arasında büyük dosyaların paylaşımı, üçüncü parti uygulamalara veya bulut servislerine bağımlıydı. Bu durum, hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından sınırlamalar yaratıyordu. Quick Share ile AirDrop arasında kurulacak doğrudan bağlantı ise bu süreci, iki iPhone arasında dosya gönderme kadar basit hale getirmeyi amaçlıyor.

Galaxy S26 serisinin bu özelliği ilk destekleyen cihazlar arasında yer alacak olması, Samsung’un yeni nesil yazılım stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak söz konusu teknolojinin yalnızca bu seriyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yazılım güncellemesiyle sunulacak olması, teknik olarak daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılmasının önünü açıyor. Bu da birkaç yıl öncesine ait Galaxy modellerinin bile potansiyel olarak bu özellikten yararlanabileceği anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: