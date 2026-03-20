    Galaxy cihazlar için AirDrop desteği yakında geliyor

    Samsung Galaxy cihazlar için AirDrop desteği yolda. Quick Share entegrasyonu sayesinde Android ve iPhone arasında dosya paylaşımı kolaylaşıyor. İşte detaylar:  

    Samsung’un Galaxy cihazlar için AirDrop desteği üzerinde çalıştığına dair yeni bilgiler, Android ve iOS ekosistemleri arasındaki sınırların giderek inceldiğini gösteriyor. Güney Kore merkezli şirketin mobil bölüm yöneticilerinden gelen açıklamalara göre bu özellik, ilk etapta Galaxy S26 serisiyle birlikte sunulacak ve daha sonra yazılım güncellemeleriyle diğer cihazlara yayılacak. AirDrop ile Quick Share arasındaki uyumluluğun genişletilmesi, kullanıcıların farklı platformlar arasında dosya aktarımını daha sorunsuz hale getirmeyi hedefliyor.

    Quick Share ile AirDrop entegrasyonu nasıl çalışacak?

    Bu gelişmenin temelinde, Google tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Quick Share güncellemesi yer alıyor. Şirket, Android cihazlar arasında uzun süredir kullanılan bu özelliği, Apple’ın kapalı ekosistemine bir köprü oluşturacak şekilde yeniden konumlandırdı. İlk etapta yalnızca Pixel serisiyle sınırlı olan bu entegrasyonun, zamanla diğer üreticilere açılacağı belirtilmişti. Şimdi ise Samsung cephesinden gelen açıklamalar, bu sürecin en önemli adımlarından birinin atılmak üzere olduğunu ortaya koyuyor.

    Samsung Mobil Deneyim bölümünün COO’su Choi Won-jun tarafından Japonya’da gerçekleştirilen bir basın toplantısında yapılan değerlendirmeler, Galaxy cihazların AirDrop uyumluluğuna kavuşmasının yakın olduğunu gösteriyor. Açıklamalara göre bu destek, donanımsal bir değişiklikten ziyade yazılım güncellemeleri aracılığıyla sağlanacak. Bu yaklaşım, yeni bir cihaz satın alma zorunluluğu olmadan mevcut kullanıcıların da bu özellikten faydalanabileceği anlamına geliyor.

    Bu entegrasyonun teknik açıdan önemi, farklı işletim sistemlerinin veri aktarım protokollerini ortak bir noktada buluşturmasında yatıyor. Daha önce Android ve iOS cihazlar arasında büyük dosyaların paylaşımı, üçüncü parti uygulamalara veya bulut servislerine bağımlıydı. Bu durum, hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından sınırlamalar yaratıyordu. Quick Share ile AirDrop arasında kurulacak doğrudan bağlantı ise bu süreci, iki iPhone arasında dosya gönderme kadar basit hale getirmeyi amaçlıyor.

    Galaxy S26 serisinin bu özelliği ilk destekleyen cihazlar arasında yer alacak olması, Samsung’un yeni nesil yazılım stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak söz konusu teknolojinin yalnızca bu seriyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yazılım güncellemesiyle sunulacak olması, teknik olarak daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılmasının önünü açıyor. Bu da birkaç yıl öncesine ait Galaxy modellerinin bile potansiyel olarak bu özellikten yararlanabileceği anlamına geliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

