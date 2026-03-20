Galaxy cihazlar için AirDrop desteği yakında geliyor

Quick Share ile AirDrop entegrasyonu nasıl çalışacak?
Bu gelişmenin temelinde, Google tarafından geçtiğimiz yıl duyurulan Quick Share güncellemesi yer alıyor. Şirket, Android cihazlar arasında uzun süredir kullanılan bu özelliği, Apple’ın kapalı ekosistemine bir köprü oluşturacak şekilde yeniden konumlandırdı. İlk etapta yalnızca Pixel serisiyle sınırlı olan bu entegrasyonun, zamanla diğer üreticilere açılacağı belirtilmişti. Şimdi ise Samsung cephesinden gelen açıklamalar, bu sürecin en önemli adımlarından birinin atılmak üzere olduğunu ortaya koyuyor.
Samsung Mobil Deneyim bölümünün COO’su Choi Won-jun tarafından Japonya’da gerçekleştirilen bir basın toplantısında yapılan değerlendirmeler, Galaxy cihazların AirDrop uyumluluğuna kavuşmasının yakın olduğunu gösteriyor. Açıklamalara göre bu destek, donanımsal bir değişiklikten ziyade yazılım güncellemeleri aracılığıyla sağlanacak. Bu yaklaşım, yeni bir cihaz satın alma zorunluluğu olmadan mevcut kullanıcıların da bu özellikten faydalanabileceği anlamına geliyor.
Bu entegrasyonun teknik açıdan önemi, farklı işletim sistemlerinin veri aktarım protokollerini ortak bir noktada buluşturmasında yatıyor. Daha önce Android ve iOS cihazlar arasında büyük dosyaların paylaşımı, üçüncü parti uygulamalara veya bulut servislerine bağımlıydı. Bu durum, hem hız hem de kullanım kolaylığı açısından sınırlamalar yaratıyordu. Quick Share ile AirDrop arasında kurulacak doğrudan bağlantı ise bu süreci, iki iPhone arasında dosya gönderme kadar basit hale getirmeyi amaçlıyor.
Galaxy S26 serisinin bu özelliği ilk destekleyen cihazlar arasında yer alacak olması, Samsung'un yeni nesil yazılım stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ancak söz konusu teknolojinin yalnızca bu seriyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yazılım güncellemesiyle sunulacak olması, teknik olarak daha geniş bir cihaz yelpazesine yayılmasının önünü açıyor. Bu da birkaç yıl öncesine ait Galaxy modellerinin bile potansiyel olarak bu özellikten yararlanabileceği anlamına geliyor.
