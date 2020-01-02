Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu

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Samsung, Galaxy Note 9 marka akıllı telefonlar için kararlı Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güney Koreli şirket yılbaşı gecesinden önce bir sürpriz yapmış ve güncellemeyi beta test programına katılanlara sunmuştu.

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Android 10 işletim sisteminin N960FXXU4DSLB numaralı sürümü bugün itibarıyla tüm Galaxy Note 9 kullanıcıları için yayınlandı. Dağıtıma ilk olarak Almanya'da başlandığını belirtelim. Önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer pazarlara da yayılması bekleniyor.

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Uzun süredir bekleniyordu

Galaxy Note 9 sahipleri özellikle de beta programına katılmayanlar uzunca bir süredir bu anı bekliyordu. Güncelleme, Android 10'un tüm yeniliklerine ek olarak akıllı telefonlara Samsung'un yeni One UI 2.0 arayüzünü de getiriyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-note-9-android-10-update-now-out-for-pie-users

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