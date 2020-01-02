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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu

    Samsung, yılbaşı gecesinden önce beta test programına katılan Galaxy Note 9 kullanıcıları için yayınladığı kararlı Android 10 güncellemesini şimdi de genel kullanıma sundu.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu
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    Samsung, Galaxy Note 9 marka akıllı telefonlar için kararlı Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güney Koreli şirket yılbaşı gecesinden önce bir sürpriz yapmış ve güncellemeyi beta test programına katılanlara sunmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti"

    Android 10 işletim sisteminin N960FXXU4DSLB numaralı sürümü bugün itibarıyla tüm Galaxy Note 9 kullanıcıları için yayınlandı. Dağıtıma ilk olarak Almanya'da başlandığını belirtelim. Önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer pazarlara da yayılması bekleniyor.

    Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu
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    Uzun süredir bekleniyordu

    Galaxy Note 9 sahipleri özellikle de beta programına katılmayanlar uzunca bir süredir bu anı bekliyordu. Güncelleme, Android 10'un tüm yeniliklerine ek olarak akıllı telefonlara Samsung'un yeni One UI 2.0 arayüzünü de getiriyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-note-9-android-10-update-now-out-for-pie-users Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    esmerbuyucu 2 hf. en beğenilen
    Son güncellemesi galiba
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    Sipihrz 2 hf.
    Bu ne hız be helâl olsun Samsung a.
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    makpiyal 2 hf.
    Arkadaşlar bu son güncelleme olmayacak? Neden mi? Yeni çıkardıkları note 10 lite te de aynı işlemciyi kullanıyorlar. Note 10 lite android 11 alması demek note 9 unda android 11 alması demek. NOTE 9 android 11 ile yeni versiyon güncelleme almayıp sadece güvenlik güncelleştirmelerini alacak.
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    tiestoly 2 hf.
    Huawei mate 10 kullanıyorum android 10 gelecek bravo valla
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    celeroni 2 hf.
    arkadaşlar milli ve yerli cihaz kullanalım. güncelleme sorunlarından da kurtulalım. GM candır. (ironi)
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    ozansirinn 2 hf.
    6.500 liralık telefona nekadar problem oldu verecek tabiki samsung okadar paraya sattı zamanında apple olsa yine vermeye devam ederdi bu son güncelleme apple de böyle olmazdı android kullanıcısı olarak üzülerek diyorum
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    DH Misafiri 2 hf.
    Büyük ihtimal bu modelin aldığı son güncelleme oldu. ( Android Sürümü Olarak )
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    esmerbuyucu 2 hf. en beğenilen
    Son güncellemesi galiba
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    CWaRRioR 2 hf. esmerbuyucu
    Her Android konusunda kendince çamur atıyorsun da amaç ne onu anlayamadım gerçekten.
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    Sipihrz 2 hf.
    Bu ne hız be helâl olsun Samsung a.
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