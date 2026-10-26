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    Galaxy OS iddialarına Samsung engeli: One UI devam edecek

    Bir sürerdir Samsung'un One UI markasını Galaxy OS ile değiştireceği söyleniyor. Ancak yeni detaylara göre, şirketin One UI adından vazgeçmeye hazırlandığına dair güçlü bir kanıt yok.

    Galaxy OS iddialarına Samsung engeli: One UI devam edecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un akıllı telefon arayüzü One UI için önemli bir değişikliğe hazırlandığı ve yeni nesil yazılım paketini "Galaxy OS" adı altında sunacağı ve One UI markasını tamamen geride bırakacağı öne sürülmüştü. Ancak mevcut bilgiler, bu iddianın gerçeği yansıtmayabileceğine işaret ediyor.

    Galaxy OS iddiası neden şüpheli?

    Kaçıranlar için söylentiler 11 Ekim'de X platformunda yapılan bir paylaşımla başladı. phonefuturist isimli kullanıcı, Samsung'un bir sonraki arayüz sürümünde yapay zekâ özelliklerine daha fazla ağırlık vereceğini ve yazılımın Galaxy OS olarak adlandırılacağını iddia etti. Paylaşımın ardından farklı kaynaklarda Galaxy OS'un One UI'ın yerini alacağı şeklinde haberler yayıldı. Ancak ilk iddianın sahibi daha sonra One UI'ın kaldırılmayacağını ve "yerine geçecek" ifadesinin bir çeviri hatasından kaynaklandığını belirtti.

    Samsung'un One UI'da büyük değişiklikler yapması elbette mümkün. Şirket daha önce Samsung Experience ve TouchWiz gibi arayüz isimlerini geride bırakarak One UI'a geçmişti. Ayrıca yapay zekâ özelliklerinin yeni sürümlerde daha fazla yer alması da beklenen bir gelişme. One UI 10'un "büyük değişiklikler" getireceğine yönelik diğer söylentiler de Galaxy OS iddiasını destekliyormuş gibi kullanıldı ancak bunlar arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

    One UI'ın Samsung'un mevcut cihaz ekosistemindeki konumu da isim değişikliğini pek olası göstermiyor. Arayüz yalnızca tasarım katmanından ibaret değil, ekran görüntüsü düzenleme, hava durumu uygulamaları ve farklı sistem araçları dahil geniş bir yazılım paketini kapsıyor.

    Samsung neden One UI'ı değiştirsin?

    One UI, TouchWiz döneminin aksine genel olarak Android dünyasındaki en başarılı arayüzlerden biri olarak değerlendiriliyor. Samsung, ilk sürümden bu yana özellikle tek elle kullanımı kolaylaştıran tasarım anlayışını korurken, ekranların büyümesi ve katlanabilir cihazların yaygınlaşmasıyla arayüzü geliştirmeye devam etti.

    Galaxy OS iddialarına Samsung engeli: One UI devam edecek Tam Boyutta Gör
    Elbette bazı kullanıcılar performans sorunlarından veya Samsung'un geniş yazılım paketinin gereğinden fazla uygulama içerdiğinden şikayet ediyor. Buna rağmen One UI'ın sunduğu özellik çeşitliliği ve özelleştirme seçenekleri kullanıcıların önemli bölümünden olumlu karşılık buluyor. Dolayısıyla Samsung'un One UI'ı tamamen kaldırıp yeni bir marka oluşturması için şu aşamada güçlü bir neden görünmüyor.

    Galaxy OS adı ileride kullanılabilir veya One UI'ın yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkabilir. Ancak Samsung resmi bir açıklama yapana kadar One UI'ın sona ereceğini söylemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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