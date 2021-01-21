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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21'in 5G desteği olmayan daha ucuz versiyonu onaylandı

    Samsung yeni amiral gemisi telefonunun 5G altyapısının henüz kurulmadığı bölgeler için tasarlanmış daha ucuz versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Bluetooth SIG kurumu 4G'li Galaxy S21'i onayladı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy S21'in 5G desteği olmayan daha ucuz versiyonu onaylandı
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    Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S21'in 5G bağlantısını desteklemeyen daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürecek. Geçen hafta tanıtılan Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın beşinci nesil ağları (bölgeye bağlı olarak mmWave veya 6 GHz altı) destekliyordu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone SE Plus geliyor: İşte fiyatı ve çıkış tarihi"

    Bluetooth SIG kurumu amiral gemisi telefonun daha uygun fiyatlı 4G modelinin yakında çıkış yapacağını doğruladı. Kurumun veritabanında 5G altyapısının henüz inşa edilmediği pazarlar için tasarlanmış iki Galaxy S21 4G modeli (SM-G990F ve SM-G990F_DS) listelendi.

    Galaxy S21'in 5G desteği olmayan daha ucuz versiyonu onaylandı
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    Çıkış tarihi belli değil

    Samsung Galaxy S21'in 4G versiyonlarının ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Ayrıca akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair bir bilgi de yok. Önümüzdeki günlerde Güney Koreli şirketin bu planları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.



    https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/118257 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Penceresiz ofislere yapay gün ışığı: Misola LED

    darkaura

    isigin sirkadyen ritim uzerindeki etkilerini dolasiyla insan psikolojisini ve hormonel dengesini nasil degistirebildigini bilen sirketler, kisiler alir. aksam vakti 1 dolarlik soguk beyaz led ampulun altinda oturdugu icin gece uyuyamiyan cok insan var ve bunun neden oldugunun farkinda bile degilller. buyuk sirketlerin duvardaki boyanin renginden arkada calan muzige kadar is verimliligini artirmak icin ofis tasarimina verdikleri onemi dusunursek bu urun kendine pazar bulacaktir.

    1 saat önce
    A
    aycibin

    1 dolara satılan led ampül yerine bunu kim alır?

    2 saat önce
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