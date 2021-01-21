Galaxy S21'in 5G desteği olmayan daha ucuz versiyonu onaylandı

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Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S21'in 5G bağlantısını desteklemeyen daha ucuz bir versiyonunu piyasaya sürecek. Geçen hafta tanıtılan Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın beşinci nesil ağları (bölgeye bağlı olarak mmWave veya 6 GHz altı) destekliyordu.

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Bluetooth SIG kurumu amiral gemisi telefonun daha uygun fiyatlı 4G modelinin yakında çıkış yapacağını doğruladı. Kurumun veritabanında 5G altyapısının henüz inşa edilmediği pazarlar için tasarlanmış iki Galaxy S21 4G modeli (SM-G990F ve SM-G990F_DS) listelendi.

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Çıkış tarihi belli değil

Samsung Galaxy S21'in 4G versiyonlarının ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Ayrıca akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağına dair bir bilgi de yok. Önümüzdeki günlerde Güney Koreli şirketin bu planları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/118257

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