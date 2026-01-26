Galaxy S21 serisi için yolun sonu: Yazılım desteği kesiliyor

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için son güncelleme
Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra, 14 Ocak 2021'de tanıtılmıştı. Marka o zaman bu cihazlara üç yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri, beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacağını söylemişti. Beş yıllık güvenlik güncellemesi sözü bu ay sona eriyor. Samsung, üç cihaz için son olabilecek bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, 55 güvenlik sorununu gideren Ocak 2026 güvenlik yamasını içeriyor.
Güncelleme, Güney Kore için "G99xNKSSCHZA5" sürüm numarasını taşıyor. Samsung, güncellemeyi önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunacak. Samsung'un cihazınıza güncellemeyi verip vermediğini kontrol etmek ve güncellemeyi yüklemek için; Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle yolunu izleyin.
