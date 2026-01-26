Giriş
    Galaxy S21 serisi için yolun sonu: Yazılım desteği kesiliyor

    Samsung, Galaxy S21 serisi için yeni yazılım güncellemesi sundu. Ocak 2026 güvenlik yamasını da içeren bu güncelleme, cihazlara resmî olarak dağıtılan son güncelleme olabilir.

    Samsung Galaxy S21 telefonlar için son için günceleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S21 serisi telefonları tanıttığında üç büyük Android sürümü yükseltmesi, beş yıl güvenlik güncellemeleri söz vermişti. Güncelleme desteği bu ay sona eriyor.

    Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için son güncelleme

    Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra, 14 Ocak 2021'de tanıtılmıştı. Marka o zaman bu cihazlara üç yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri, beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacağını söylemişti. Beş yıllık güvenlik güncellemesi sözü bu ay sona eriyor. Samsung, üç cihaz için son olabilecek bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, 55 güvenlik sorununu gideren Ocak 2026 güvenlik yamasını içeriyor.

    Güncelleme, Güney Kore için “G99xNKSSCHZA5” sürüm numarasını taşıyor. Samsung, güncellemeyi önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılara sunacak. Samsung'un cihazınıza güncellemeyi verip vermediğini kontrol etmek ve güncellemeyi yüklemek için; Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle yolunu izleyin.

