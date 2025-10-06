Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 serisi, son büyük güncellemesini aldı

    Samsung, Galaxy 22 telefonları için son büyük güncellemeyi yayınlamaya başladı. Android 16 tabanlı One UI 8, Türkiye'deki Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra kullanıcılarına gönderildi.

    Galaxy S22 güncelleme Android 16 One UI 8 Türkiye Tam Boyutta Gör
    Samsung, Türkiye’deki Galaxy S22 kullanıcıları için de One UI 8 güncellemesini yayınladı. Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için dördüncü ve son büyük işletim sistemi güncellemesi olacak.

    Galaxy S22 telefonlar One UI 8 güncellemesini aldı

    Güncelleme, 3GB boyutunda ve "S90xBXXUIGYI7" sürüm numarasını taşıyor. 1 Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.

    One UI 8, yazılımı daha temiz, daha düzenli ve modern gösteren ve eskisinden daha kolay kullanım sağlayan birkaç yeni kullanıcı arayüzü öğesi sunuyor. Ayrıca, DeX'te ekran döndürme ve diğer yeni seçenekler, Modlar ve Rutinler'de yeni eylemler ve koşullar, ekstra güvenlik sağlayan Güvenli Klasör ve yenilenmiş Alarm, Takvim, Dosyalarım, Hızlı Paylaşım, Hatırlatıcı ve Samsung İnternet uygulaması gibi birçok yeni özellik getiriyor.

    Samsung, Galaxy S22 serisini One UI 4 (Android 12) ile piyasaya sürdü ve dört büyük işletim sistemi güncellemesi sunmayı vadetti. Samsung, bu telefonları One UI 8'e güncelleyerek bu sözünü yerine getirmiş oldu. Ancak bu cihazlar, ufak bir güncelleme olacak Android 16 tabanlı One UI 8.5’i de alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sakal nasıl hızlı uzar ozaprin kullananlar yorumları clio 1.0 tce yakıt tüketimi 225 40 r18 lastik hava basıncı kaç olmalı stepne ağır kusur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum