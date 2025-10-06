Galaxy S22 serisi, son büyük güncellemesini aldı

Galaxy S22 telefonlar One UI 8 güncellemesini aldı
Güncelleme, 3GB boyutunda ve "S90xBXXUIGYI7" sürüm numarasını taşıyor. 1 Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.
One UI 8, yazılımı daha temiz, daha düzenli ve modern gösteren ve eskisinden daha kolay kullanım sağlayan birkaç yeni kullanıcı arayüzü öğesi sunuyor. Ayrıca, DeX'te ekran döndürme ve diğer yeni seçenekler, Modlar ve Rutinler'de yeni eylemler ve koşullar, ekstra güvenlik sağlayan Güvenli Klasör ve yenilenmiş Alarm, Takvim, Dosyalarım, Hızlı Paylaşım, Hatırlatıcı ve Samsung İnternet uygulaması gibi birçok yeni özellik getiriyor.
Samsung, Galaxy S22 serisini One UI 4 (Android 12) ile piyasaya sürdü ve dört büyük işletim sistemi güncellemesi sunmayı vadetti. Samsung, bu telefonları One UI 8'e güncelleyerek bu sözünü yerine getirmiş oldu. Ancak bu cihazlar, ufak bir güncelleme olacak Android 16 tabanlı One UI 8.5’i de alacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
