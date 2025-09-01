Galaxy S23 serisi için One UI 8 beta yayınlandı: İşte yenilikler

Teknoloji Editörü
Samsung,
One UI 8 beta programını 2023 amiral gemisi cihazları Galaxy S23'ü de kapsayacak şekilde genişletiyor. Şirket, birkaç haftadır Galaxy S24 ve S25 için Android 16'yı herkese açık beta testleriyle yürütüyor. Güncelleme, en yeni One UI arayüzünü ve Android sürümünü getiriyor. Ayrıca Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.
One UI 8.0 beta yenilikleri
One UI 8 beta, Android 16 tabanlı ve
Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra'ya düzinelerce yeni özellik getiriyor. Bu özellikler arasında; tam ekran ve anlaşılması kolay tasarıma sahip yenilenmiş Hızlı Paylaşım, yeniden tasarlanmış Samsung İnternet tarayıcısı, geliştirilmiş AI Select, ekran döndürme seçenekleriyle yepyeni Samsung DeX, geliştirilmiş Takvim ve Hatırlatıcılar uygulaması, Güvenli Klasör'ün daha güvenli bir sürümü ve standart Hava Durumu uygulaması için geliştirilmiş tasarım yer alıyor.
Hızlı Paylaşım ile daha kolay dosya paylaşma
Yeniden tasarlanmış Samsung İnternet tarayıcı
Daha pratik yapay zeka seçimi
Gelişmiş ekran desteği (Samsung DeX)
Gelişmiş bölünmüş ekran görünümü
Takvim’de anımsatıcıları yönetme
Yemek kaydı hatırlatıcısı
Kişiler’de kayıtlı aramaları inceleme
Bluetooth işitme cihazlarını kolayca eşleştirme
Yenilenen hava durumu görselleri
One UI 8 beta programına kaydolmak için Samsung Members uygulaması gerekli. Uygulamayı açıp, Beta Programı menüsünden Beta başlığına dokunup, sonrasında Kaydol’a tıklanarak beta programına girilebiliyor.
