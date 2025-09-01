Giriş
    Galaxy S23 serisi için One UI 8 beta yayınlandı: İşte yenilikler

    Samsung, Galaxy S23 telefonları için One UI 8 beta programını başlattı. Android 16 tabanlı güncelleme, Galaxy S23, S23 Plus veya S23 Ultra modellerine kademeli olarak dağıtılacak.

    samsung galaxy s23 one ui 8 beta yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8 beta programını 2023 amiral gemisi cihazları Galaxy S23'ü de kapsayacak şekilde genişletiyor. Şirket, birkaç haftadır Galaxy S24 ve S25 için Android 16'yı herkese açık beta testleriyle yürütüyor. Güncelleme, en yeni One UI arayüzünü ve Android sürümünü getiriyor. Ayrıca Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.

    One UI 8.0 beta yenilikleri

    galaxy s23 android 16 güncellemesi yenilikler Tam Boyutta Gör
    One UI 8 beta, Android 16 tabanlı ve Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra'ya düzinelerce yeni özellik getiriyor. Bu özellikler arasında; tam ekran ve anlaşılması kolay tasarıma sahip yenilenmiş Hızlı Paylaşım, yeniden tasarlanmış Samsung İnternet tarayıcısı, geliştirilmiş AI Select, ekran döndürme seçenekleriyle yepyeni Samsung DeX, geliştirilmiş Takvim ve Hatırlatıcılar uygulaması, Güvenli Klasör'ün daha güvenli bir sürümü ve standart Hava Durumu uygulaması için geliştirilmiş tasarım yer alıyor.
    • Hızlı Paylaşım ile daha kolay dosya paylaşma
    • Yeniden tasarlanmış Samsung İnternet tarayıcı
    • Daha pratik yapay zeka seçimi
    • Gelişmiş ekran desteği (Samsung DeX)
    • Gelişmiş bölünmüş ekran görünümü
    • Takvim’de anımsatıcıları yönetme
    • Yemek kaydı hatırlatıcısı
    • Kişiler’de kayıtlı aramaları inceleme
    • Bluetooth işitme cihazlarını kolayca eşleştirme
    • Yenilenen hava durumu görselleri

    One UI 8 beta programına kaydolmak için Samsung Members uygulaması gerekli. Uygulamayı açıp, Beta Programı menüsünden Beta başlığına dokunup, sonrasında Kaydol’a tıklanarak beta programına girilebiliyor.

