    Galaxy S23 serisi için One UI 8 güncellemesi durduruldu

    Yakın tarihte Samsung Galaxy S23, 23+ ve S23 Ultra için dağıtıma çıkan One UI 8.0 güncellemesi sürpriz şekilde durduruldu. Peki durdurma kararı neden alındı? İşte detaylar...

    Galaxy S23 serisi için One UI 8 güncellemesi durduruldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Türkiye'deki kullanıcılar dadahil geçtiğimiz ay sonunda dağıtmaya başlamıştı. Ancak şirket, güncellemeyi kısa süre önce beklenmedik şekilde durdurdu. Şu anda güncellemenin yeniden ne zaman devam edeceği bilinmiyor.

    Samsung'dan açıklama paylaşılmadı

    Kaçıranlar için Eylül sonunda yayınlanmaya başlayan One UI 8, ilk olarak Güney Kore ve Avrupa'da kullanıma sunulmuştu. Türkiye dahil pek çok ülkede güncellemenin dağıtımı başlamıştı ancak Samsung, dağıtımı geçici olarak durdurduğunu doğruladı. Şirket, durdurma kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

    Samsung'un kullanıcılardan ciddi bir hata raporu gelmemesine rağmen, teknik bir uyumsuzluk nedeniyle bu adımı attığı düşünülüyor. Şirket, önlem amaçlı olarak süreci askıya almış ve gerekli düzeltmelerin ardından yeniden başlatmayı planlıyor olabilir.

    Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra modellerine sunulan güncelleme yaklaşık 3,3 GB boyutundaydı ve Eylül 2025 güvenlik yamasıyla birlikte geliyordu. Güncelleme, yeni Galaxy AI özelliklerinin yanı sıra DeX arayüzünde geliştirmeler, kilit ekranı kişiselleştirme seçenekleri ve yeniden tasarlanan Quick Share gibi yenilikler içeriyor. Şu an için Samsung'un, olası hataları giderdikten sonra dağıtımı yeniden başlatması bekleniyor. 

